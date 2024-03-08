Asyik Mandi di Sungai, Lansia Ini Digigit Buaya

TANGGAMUS - Seorang warga Pekon Way Rilau, Bambang (65) menjadi korban serangan buaya saat mandi di sungai, pada Kamis, 6 Maret 2024, pukul 16.30 WIB.

Kapolsek Cukuh Balak, Ipda Joko Wahyudi mengatakan, kejadian tragis itu terjadi ketika Bambang tengah menikmati air segar sungai setelah menyelesaikan pekerjaan menjahit di rumahnya.

Saat Bambang tengah berendam, seekor buaya tiba-tiba muncul dan menggigit paha kanannya. Dalam upaya bertahan, korban memukul buaya menggunakan tangannya hingga berhasil melepaskan diri.

"Setelah berhasil keluar dari sungai, Bambang segera berlari ke daratan dan meminta pertolongan. Ia kemudian dibawa ke bidan setempat untuk mendapatkan perawatan medis," kata Joko, Jumat (8/3/2024).

Menurut keterangan dari Bidan Yeni yang menangani Bambang, korban mengalami luka gigitan di paha kanan, lecet di tangan kiri, dan jempol kaki kanan. Bambang telah diberikan penanganan medis yang tepat, termasuk penyuntikan dan pemberian obat.

Kejadian ini menjadi peringatan bagi warga sekitar untuk waspada saat beraktivitas di sekitar sungai yang berpotensi menjadi habitat buaya. Kepolisian setempat juga mengingatkan untuk selalu waspada dan mengambil langkah-langkah keamanan yang diperlukan untuk menghindari insiden serupa di masa depan.

(Awaludin)