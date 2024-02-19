Geger! Buaya Berkeliaran dalam Kompleks Perumahan di Bantul hingga Masuk Garasi Warga

BANTUL - Seekor buaya sepanjang 2 meter berkeliaran di kompleks Perumahan Griya Alvita, Jalan Wates Padukuhan Onggobayan, Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (18/2/2024). Kejadian itu sontak bikin geger warga sekompleks.

Buaya tersebut tampak berjalan di kompleks perumahan, bahkan sempat masuk ke rumah salah seorang warga bernama Henny Sulistyowati melalui garasi.

Peristiwa yang berlangsung sekira pukul 09.30 WIB tadi sempat membuat anak-anak ketakutan. Warga terus memantau pergerakan buaya tersebut agar tidak menyerang ke manusia ataupun binatang peliharaan.

