HOME NEWS YOGYA

Geger! Buaya Berkeliaran dalam Kompleks Perumahan di Bantul hingga Masuk Garasi Warga

Erfan Maaruf , Jurnalis-Senin, 19 Februari 2024 |01:46 WIB
Geger! Buaya Berkeliaran dalam Kompleks Perumahan di Bantul hingga Masuk Garasi Warga
Ilustrasi buaya (Foto: Freepik)
A
A
A

BANTUL - Seekor buaya sepanjang 2 meter berkeliaran di kompleks Perumahan Griya Alvita, Jalan Wates Padukuhan Onggobayan, Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (18/2/2024). Kejadian itu sontak bikin geger warga sekompleks.

Buaya tersebut tampak berjalan di kompleks perumahan, bahkan sempat masuk ke rumah salah seorang warga bernama Henny Sulistyowati melalui garasi.

Peristiwa yang berlangsung sekira pukul 09.30 WIB tadi sempat membuat anak-anak ketakutan. Warga terus memantau pergerakan buaya tersebut agar tidak menyerang ke manusia ataupun binatang peliharaan.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
