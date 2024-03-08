9 Kecamatan di Cirebon Kebanjiran, Pj Gubernur Janji Normalisasi 5 Sungai

CIREBON - Pj Gubernur Jawa Barat (Jabar) Bey Triadi Machmudin tak tinggal diam menanggapi banjir yang melanda 9 Kecamatan di wilayah Kabupaten Cirebon. Kamis (7/3/2024)

Dengan didampingi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, PJ Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin meninjau langsung sejumlah titik yang terdampak banjir hebat, khususnya lokasi yang terparah dari sembilan Kecamatan. Di antaranya Desa Mekarsari, Desa Ambit Kecamatan Waled, dan Desa Jatiseeng Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon.

Dalam kunjungannya itu, PJ Gubernur Jawa Barat akan mengirimkan surat kepada Kementerian umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melakukan Normalisasi dan merevitalisasi tanggul yang sudah cukup usianya.

“Kementerian PUPR melalui BBWS pada tahun akan melakukan normalisasi seperti sungai Ciberes, Ciputih, Ender, Singaraja dan sungai Cijurey. Hal itu, agar masyarakat tidak lagi terdampak banjir tahunan," katanya.