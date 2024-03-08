Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Bus Tabrak Truk Parkir di Tapanuli Utara, Belasan Penumpang Terluka

Robert Fernando H Siregar , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |21:05 WIB
Bus Tabrak Truk Parkir di Tapanuli Utara, Belasan Penumpang Terluka
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

TAPANULI UTARA - Bus penumpang bernomor Polisi BB 7133 BB yang dikemudikan pria berinisial HM (46), warga Dolok Pansur Godang, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Provinsi Sumatera Utara, menabrak truk yang sedang parkir di pinggir jalan.

Kapolres Taput, AKBP Ernis Sitinjak melalui Kasi Humas Aiptu Walpon Baringbing menerangkan, truk yang parkir di pinggir jalan bernomor Polisi BB 8876 LB, dikemudikan oleh pria berinisial PSS (23), warga Kelurahan Pasar Siborongborong, Kecamatan Siborongborong,Taput.

Walpon menjelaskan, peristiwa kecelakaan itu terjadi di Jalan umum kilometer 2–3 Siborongborong – Balige, tepatnya di Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborongborong Taput, Kamis 7 Maret 2024, sekira Pukul 22.30 WIB.

Peristiwa kecelakaan itu, 15 orang mengalami luka-luka, yakni berinisial HM (46) sopir bus Moria, JN (48) warga Huta Baru, Kecamatan Aek Bilah, Kabupaten Tapanuli Selatan, SH (65) warga Desa Tapian Nauli IV, Kecamatan Tapian Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah, DMS (28) warga Sei Kerah Hilir II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan.

Kemudian, ujar Walpon Baringbing, inisial MG (58) dan BG (26) keduanya warga Desa Parsibarungan Jae, Kecamatan Pangaribuan Taput, PJT (45) warga Jalan Menteng, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, HP (29) warga Jalan AH Nasution, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan.

Lalu, tutur Walpon Baringbing, inisial BHS (39) dan SS (4) keduanya warga Desa Lumban Siantar, Kecamatan Sipahutar Taput, LM (55) warga Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba, LS (57) warga Desa Parsibarungan Jae, Kecamatan Pangaribuan Taput.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190643//kecelakaan-sZQN_large.jpg
Pemotor Tewas Terlindas, Transjakarta: Kasusnya Ditangani Ditlantas Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190611//kecelakaan_lalu_lintas-dEMY_large.jpg
Terjatuh dari Motor, Pemuda 21 Tahun Tewas Terlindas Bus Mini Transjakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/614/3190433//ilustrasi-ZMgT_large.jpg
Apa Hukumnya Jika Tak Sengaja Menabrak Kucing? Ini Penjelasan dan Dalilnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189559//mobil_mbg_tabrak_siswa-T0NE_large.jpg
Terungkap, Segini Kecepatan Mobil Pengangkut MBG saat Tabrak Siswa SDN 01 Kalibaru 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189501//mbg-vauc_large.jpg
Murni Kelalaian Sopir, Tak Ada Sabotase di Insiden Mobil MBG Tabrak Siswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189453//kecelakaan_mobil_mbg-TRfH_large.jpg
Sopir MBG Tersangka Penabrak Siswa SDN 01 Kalibaru Ditahan, Terancam 5 Tahun Penjara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement