Bus Tabrak Truk Parkir di Tapanuli Utara, Belasan Penumpang Terluka

TAPANULI UTARA - Bus penumpang bernomor Polisi BB 7133 BB yang dikemudikan pria berinisial HM (46), warga Dolok Pansur Godang, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Provinsi Sumatera Utara, menabrak truk yang sedang parkir di pinggir jalan.

Kapolres Taput, AKBP Ernis Sitinjak melalui Kasi Humas Aiptu Walpon Baringbing menerangkan, truk yang parkir di pinggir jalan bernomor Polisi BB 8876 LB, dikemudikan oleh pria berinisial PSS (23), warga Kelurahan Pasar Siborongborong, Kecamatan Siborongborong,Taput.

Walpon menjelaskan, peristiwa kecelakaan itu terjadi di Jalan umum kilometer 2–3 Siborongborong – Balige, tepatnya di Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborongborong Taput, Kamis 7 Maret 2024, sekira Pukul 22.30 WIB.

Peristiwa kecelakaan itu, 15 orang mengalami luka-luka, yakni berinisial HM (46) sopir bus Moria, JN (48) warga Huta Baru, Kecamatan Aek Bilah, Kabupaten Tapanuli Selatan, SH (65) warga Desa Tapian Nauli IV, Kecamatan Tapian Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah, DMS (28) warga Sei Kerah Hilir II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan.

Kemudian, ujar Walpon Baringbing, inisial MG (58) dan BG (26) keduanya warga Desa Parsibarungan Jae, Kecamatan Pangaribuan Taput, PJT (45) warga Jalan Menteng, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, HP (29) warga Jalan AH Nasution, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan.

Lalu, tutur Walpon Baringbing, inisial BHS (39) dan SS (4) keduanya warga Desa Lumban Siantar, Kecamatan Sipahutar Taput, LM (55) warga Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba, LS (57) warga Desa Parsibarungan Jae, Kecamatan Pangaribuan Taput.