HOME NEWS INTERNATIONAL

Turki Tangkap 6 Orang Diduga Mata-Mata Israel

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |16:27 WIB
Turki Tangkap 6 Orang Diduga Mata-Mata Israel
Turki tangkap 6 orang diduga mata-mata Israel. (Ilustrasi/Freepik)
ANKARA - Pihak berwenang Turki menangkap enam orang dan mendakwa mereka sebagai mata-mata untuk badan intelijen Mossad Israel. Demikian keterangan Badan Intelijen Turki (MIT) pada Jumat (8/3/2024).

Melansir Reuters, Sabtu (9/3/2024), pada Selasa kemarin, MIT mengatakan polisi menahan tujuh orang, termasuk seorang detektif swasta. Mereka ditangkap karena menjual informasi kepada Mossad.

Pada Jumat, enam di antaranya ditangkap, dan satu orang telah dibebaskan dengan jaminan.

Sementara itu, belum ada komentar apapun dari Israel terkait hal ini.

Sebelumnya, Pengadilan Turki pada Januari menangkap 15 orang dan deportasi delapan orang lainnya yang dicurigai memiliki hubungan dengan Mossad dan menargetkan warga Palestina yang tinggal di Turki.

Topik Artikel :
Mata-Mata Israel turki
