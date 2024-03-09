Datangi RSUP Kandou, RPA Perindo Sulut Dukung Visum Bocah Korban Pencabulan Kakek-Kakek

MANADO - Dewan Pimpinan Wilayah Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Perindo Sulawesi Utara mendatangi RSUP Prof Kandou Malalayang, Kota Manado terkait permintaan visum et repertum psikiatrikum terhadap korban CT (6) yang dicabuli oleh kakek berinisial FU (71).

Ketua DPW RPA Partai Perindo Sulawesi Utara, Anneke S Lesar mengatakan bahwa Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu akan terus mengawal kasus tersebut.

"Untuk kunjungan kali ini untuk visum yang diminta oleh kejaksaan untuk kelengkapan berkas," kata Anneke S Lesar, Jumat 8 Maret 2024.

Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu kata Anne akan terus mengawal kasus ini sampai selesai.