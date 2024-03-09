Kapal Duta Bahagia Tenggelam di Perairan Labuan Bajo, Diterpa Gelombang dan Angin Kencang

MANGGARAI BARAT - Kapal Duta Bahagia tenggelam di wilayah perairan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (9/3/2024).

Kepala Kantor Basarnas Maumere Supriyanto Ridwan mengatakan, kapal tersebut tenggelam di dekat Pulau Bidadari akibat diterpa gelombang tinggi dan angin kencang.

"Saat melintas perairan antara Pulau Bidadari dan Pulau Seture, angin kencang dan gelombang sekitar 2 sampai 3,5 meter menghantam kapal tersebut yang menyebabkan kandas dan tenggelam," kata Ridwan, Sabtu (9/3/2024).

Adapun kapal tersebut, kata dia, sedang melakukan tes mesin baru dengan melakukan pelayaran mulai dari Pelabuhan ADSP Labuan Bajo menuju Pulau Bidadari.

"Kapal Duta Bahagia mulai melakukan pelayaran guna olah gerak mesin baru dari Pelabuhan ASDP Labuan Bajo menuju Pulau Bidadari," ujarnya.

Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa nahas ini. Seluruh penumpang, katanya, langsung melompat ke laut dengan mengandalkan jeriken dan pelampung, lalu berusaha menuju Pulau Sature untuk menyelamatkan diri.