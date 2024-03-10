Mahasiswa di Moskow Dipenjara Gara-Gara Nama Jaringan Wi-Fi Pro Ukraina

MOSKOW - Seorang pelajar dijatuhi hukuman 10 hari penjara di Moskow, Rusia setelah mengganti nama jaringan wi-finya dengan slogan pro-Kyiv.

Mahasiswa Universitas Negeri Moskow itu memberi judul jaringan tersebut "Slava Ukraini!" yang berarti "Kemuliaan bagi Ukraina!". Pengadilan Moskow memutuskan dia bersalah karena menampilkan “simbol organisasi ekstremis” pada Kamis, (7/3/2024).

BACA JUGA: Jenderal Rusia Peringatkan Perang Ukraina Bisa Jadi Perang Skala Penuh di Eropa

Sejak dimulainya perang Rusia di Ukraina, ribuan orang telah dijatuhi hukuman penjara atau denda karena mengkritik invasi atau mendukung Ukraina.

Mahasiswa tersebut ditangkap pada Rabu, (6/3/2024) pagi di Moskow, setelah seorang petugas polisi melaporkan nama jaringan tersebut kepada pihak berwenang. Menurut dokumen pengadilan, petugas memeriksa kamarnya di dalam akomodasi mahasiswa universitas, dan menemukan komputer pribadi dan router wi-fi.

Pengadilan mengatakan dia menggunakan jaringan tersebut untuk "mempromosikan slogan 'Slava Ukraini!' ke jumlah pengguna yang tidak terbatas dalam jangkauan wi-fi." Router tersebut kini telah disita.

"Slava Ukraini" telah menjadi seruan para pendukung Ukraina, dan sering terdengar diteriakkan selama protes terhadap invasi besar-besaran Rusia, yang diluncurkan pada 24 Februari 2022.

Mahasiswa tersebut dinyatakan bersalah atas "demonstrasi publik atas simbolisme Nazi... atau simbol organisasi ekstremis". Presiden Rusia Vladimir Putin telah berulang kali membuat klaim tak berdasar tentang “rezim neo-Nazi” di Ukraina, dan menggunakannya untuk membenarkan invasinya.