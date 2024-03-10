Tradisi Sambut Ramadhan, Korem 012/TU Sembelih Hewan Meugang

MEULABOH - Danrem 012/Teuku Umar, Kolonel Inf Deni Gunawan, menyerahkan 3 ekor sapi kepada Ustad Aan untuk disembelih dalam rangka Meugang, sebuah tradisi Aceh menyambut Bulan Suci Ramadhan 1445 H di halaman Masjid Al-Ikhlas Makorem 012/TU pada Sabtu (9/3/2024).

Didampingi Kasrem dan para Kasi Korem 012/TU, Danrem 012/TU menjelaskan bahwa tradisi meugang merupakan turun-temurun yang dipraktikkan masyarakat Aceh untuk menyambut bulan Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha.

BACA JUGA:

Tradisi ini identik dengan pemotongan hewan ternak seperti sapi, kerbau dan kambing, kemudian dimasak dan dinikmati bersama keluarga, kerabat, dan tetangga sebagai bentuk rasa syukur atas kemakmuran dan rezeki yang berlimpah.

"Kami selaku TNI yang berada di Aceh turut menyesuaikan dan menjunjung tinggi serta melestarikan kearifan lokal," ujar Danrem 012/TU Kolonel Inf Deni Gunawan yang didampingi Kasrem dan para Kasi Korem 012/TU.