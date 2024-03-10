Diduga Ledakan Akibat Petasan di Bantul, Empat Orang Dilarikan ke Rumah Sakit

BANTUL - Sebuah ledakan yang diduga akibat petasan baru saja terjadi di Dusun Gedangsari, Kalurahan Wijirejo, Kapanewon Pandak, Bantul, Minggu (10/03/2024) sekira pukul 17.30 WIB.

Akibat peristiwa itu, empat orang dilaporkan mengalami luka serius sehingga harus dilarikan ke rumah sakit.

BACA JUGA: Warga Muhammadiyah Depok Mulai Gelar Sholat Tarawih Malam Ini

Kasi Humas Polres Bantul, AKP I Nengah Jeffry Prana Widnyana mengatakan bahwa keempat korban yakni SLM (35), SHR (36), FRA (15), dan AW (12). Usai kejadian, para korban langsung dilarikan ke RS UII, Bantul.

"Laporan sementara empat orang. Belum ada laporan lebih lanjut terkait seberapa parah lukanya," ujarnya.

Jeffry menyebut bahwa kejadian ini masih dalam penanganan petugas. Adapun, selain menyebabkan korban luka, satu rumah dilaporkan mengalami kurasakan di bagian atap dan kaca jendela pecah.

(Fakhrizal Fakhri )