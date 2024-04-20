Advertisement
HOME NEWS JATIM

Tim Gegana Olah TKP Ledakan Rumah di Bangkalan yang Tewaskan 1 Orang

Taufik Syahrawi , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |04:40 WIB
Tim Gegana Olah TKP Ledakan Rumah di Bangkalan yang Tewaskan 1 Orang
Sebuah rumah roboh akibat ledakan petasan di Sembilangan, Bangkalan, Jawa Timur (Foto: MPI)
BANGKALAN – Polres Bangkalan dan Tim Gegana Polda Jawa Timur mengolah tempat kejadian perkara (TKP) ledakan petasan yang merobohkan sebuah rumah di Desa Sembilangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura, Jumat 19 April 2024 malam.

Ledakan keras tersebut menewaskan seorang warga berinisial SAM. Kemudian dua orang lagi insial RA dan MU kritis, masih dirawat di IGD RSUD Syarifah Ambami Rato Ebuh Bangkalan.

SAM dan RA merupakan kakak beradik, sedangkan MU sepupunya. Ketiganya diduga lagi meracik petasan untuk pernikahan RA pada Minggu besok, tapi tiba-tiba terjadi ledakan.

 BACA JUGA:

Tim Gegana sudah memeriksa beberapa sudut rumah serta di antara reruntuhan rumah korban yang luluh lantak akibat ledakan petasan.

Dari titik lokasi ledakan, petugas masih mencium sisa mesiu atau serbuk petasan.

