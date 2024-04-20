Advertisement
HOME NEWS JATIM

Ledakan Petasan Hancurkan Rumah di Madura, 1 Orang Tewas dan 2 Kritis

Taufik Syahrawi , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |04:15 WIB
Ledakan Petasan Hancurkan Rumah di Madura, 1 Orang Tewas dan 2 Kritis
Sebuah rumah roboh akibat ledakan petasan di Sembilangan, Bangkalan, Jawa Timur (Foto: MPI)
A
A
A

BANGKALAN - Ledakan petasan yang sangat keras merobohkan sebuah rumah di Desa Sembilangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura, Jawa Timur, Jumat 19 April 2024. Seorang tewas dan dua lainnya kritis dengan luka bakar parah di sekujur tubuh.

Ketiga korban diduga sedang meracik petasan untuk acara pernikahan. Namun tiba-tiba terjadi ledakan sangat keras.

Kedua korban kritis berinisial RA dan MU, warga Desa Sembilangan. Keduanya kini dirawat intensif di Instalasi Gawat Darurat RSUD Syarifah Ambami Rato Ebuh Bangkalan. Sedangkan korban tewas berinisial SAM, adik kandung RA.

 BACA JUGA:

Kapolres Bangkalan, AKBP Febri Isman Jaya yang mendatangi korban di RSUD mengatakan bahwa korban RA dan MU mengalami luka parah di sekujur tubuhnya. Kondisi kulitnya melepuh karena terbakar serbuk mercon saat ledakan.

Selain menyebabkan korban jiwa, rumah yang dijadikan tempat racik petasan itu juga roboh separuh bagian depan dan tengah akibat ledakan. Tiang beton penyanggah rumah hancur.

Halaman:
1 2
      
