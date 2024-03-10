Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Kabut Halangi Pengamatan Hilal di Langit Batang

Suryono Sukarno , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |23:03 WIB
Kabut Halangi Pengamatan Hilal di Langit Batang
Pengamatan hilal di Batang. (Foto: Suryono Sukarno)
A
A
A

BATANG - Hasil rukyatul hilal yang dilakukan oleh Kantor Kemenag Batang bersama Lajnah Falakiyah dan perwakilan organisasi kemasyarakatan, menunjukkan hilal tidak terlihat. Penyebabnya karena faktor mendung yang cukup tebal hingga hujan deras.

Kasubag Tata Usaha Kantor Kemenag Batang Sodikin mengatakan, hilal tidak dapat terlihat karena terhalang oleh kabut tebal dan disertai hujan lebat. Sehingga hasilnya, akan dilaporkan kepada Kemnag RI, untuk dijadikan salah satu bahan dalam sidang isbat.

“Hilal belum terlihat karena baru berada pada 0⁰22'50" (nol derajat 22 menit 50 detik), dan elongasi 1⁰59'15" atau di bawah ketentuan Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura (MABIMS), dengan sudut 3⁰ dan elongasi 6,4⁰,” katanya, usai melakukan rukyatul hilal, dari Rooftop Gedung Pusat Rifaiyah, Jalan Dr. Sutomo, Kabupaten Batang, Minggu (10/3/2024).

BACA JUGA:

Pantauan di 3 Titik, Hilal Tak Terlihat dari NTT Akibat Cuaca Buruk 

Rukyatul hilal kali ini sangat istimewa karena untuk pertama kalinya digelar di Rooftop Gedung Pusat Rifaiyah, yang menjadi gedung tertinggi di Kota Batang. 

“Tahun sebelumnya di Pantai Ujungnegoro, tapi karena faktor yang tidak memungkinkan maka dialihkan ke sini,” jelasnya.

 BACA JUGA:

Anggota Lajnah Falakiyah Rifaiyah, Muhammad Ikhwandi membenarkan, hilal tidak terlihat karena faktor cuaca. 

“Dari sore kabutnya tebal, ditambah sekarang hujan lebat. Maka akan kami laporkan bahwa di Batang hilal tidak terlihat, untuk selanjutnya jadi bahan pertimbangan Kemenag RI,” terangnya.

Sementara itu, Ketua PD Rifaiyah Batang, Nur Khamid mengapresiasi atas dipilihnya Gedung PP Rifaiyah sebagai tempat digelarnya rukyatul hilal. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/28/519/3117995/tarawih-pL7F_large.jpg
Jamaah Mahfilud Durror Jember Mulai Sholat Tarawih pada Kamis Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/338/3117910/sotr-w9ZV_large.jpg
Awas! Polisi Larang Sahur on The Road Selama Bulan Ramadhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/09/338/2994325/bangunkan-sahur-dengan-nyalakan-petasan-6-orang-diamankan-polisi-kQJGPGfnua.jpg
Bangunkan Sahur dengan Nyalakan Petasan, 6 Orang Diamankan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/07/337/2993807/124-ribu-kendaraan-lintasi-tol-cipali-h-4-idul-fitri-2024-naik-20-persen-dS4vXhKubx.jpg
124 Ribu Kendaraan Lintasi Tol Cipali H-4 Idul Fitri 2024, Naik 20 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/07/337/2993789/tumbuhkan-sikap-toleransi-panitia-nasional-hari-suci-nyepi-bagikan-takjil-ke-umat-muslim-yQkwi9wWFt.jpg
Tumbuhkan Sikap Toleransi, Panitia Nasional Hari Suci Nyepi Bagikan Takjil ke Umat Muslim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/525/2992694/tingkatkan-kepedulian-dan-berbagi-bersama-masyarakat-di-purwakarta-saat-ramadhan-5LV5fcuEUc.jpg
Tingkatkan Kepedulian dan Berbagi Bersama Masyarakat di Purwakarta saat Ramadhan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement