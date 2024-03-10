Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pantauan di 3 Titik, Hilal Tak Terlihat dari NTT Akibat Cuaca Buruk

Ponsius Econg , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |21:15 WIB
Pantauan di 3 Titik, Hilal Tak Terlihat dari NTT Akibat Cuaca Buruk
Ilustrasi. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

KUPANG - Hilal tak dapat dapat dilihat dari Nusa Tenggara Timur (NTT) akibat cuaca buruk yang tak henti-hentinya menyelimuti wilayah provinsi tersebut sepanjang hari ini.

Kepala Kanwil Kemenag NTT Reginaldus S. S. Serang mengatakan, ini berdasarkan penjelasan BMKG dan petunjuk PN Kupang dengan pertimbangan kondisi cuaca yang tidak kondusif.

Buruknya keadaan cuaca di wilayah NTT menyebabkan hilal tidak bisa terlihat, baik secara langsung maupun dengan bantuan alat yang dimiliki.

 BACA JUGA:

"Bahwa dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, hilal tak terlihat (hingga pukul 18.00 WITA)," ucap Reginaldus, Minggu (10/3/2024).

Adapun rukyatul hilal ini dari NTT dilaksanakan di tiga titik, yakni Kota Kupang, Sumba Timur dan Alor, pada Minggu (10/3/2024). Tiga titik ini tidak nampak hilal akibat terselimut cuaca buruk.

Reginaldus menyampaikan, hal ini akan disampaikan lebih lanjut ke Kemenag RI oleh Bidang Haji dan Bimas Islam Kanwil Kemenag NTT dalam sidang isbath untuk menentukan awal Ramadhan 1445 Hijriah.

BACA JUGA:

Hasil Pemantauan Hilal di Masjid Raya Hasyim Asyari Tidak Terlihat 

Sementara itu, Kepala BMKG NTT Margiono mengatakan, pihaknya memperhatikan bahwa titik koordinat berada di -10,15 derajat LS dan 123,61 derajat BT, dengan elevasi 49.

Apapun waktu terbenam matahari pada 10/3/2024 adalah pukul 18:04:50 WITA. Sementara iti, azimuth matahari berada di 265.959 derajat dan azimuth bulan di 264.450 derajat.

"Ketinggian hilal 0,369⁰, elongasi 1,55⁰ dengan umur bulan 1 jam 1 menit 32 detik," ucap Margiono.

Pejabat dari Pengadilan Agama Kupang Mohammad Rivai mengatakan, Sidang isbath bisa dibuka jika hilal terlihat. Pihaknya bisa membuka persidangan tetapi bersifat pasif.

Syarat lainnya, kata dia, adalah posisi hilal minimal 3 derajat. Karena itu, sidang isbath kadangkala tidak dilakukan di daerah setempat jika hilal tidak terlihat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/28/519/3117995/tarawih-pL7F_large.jpg
Jamaah Mahfilud Durror Jember Mulai Sholat Tarawih pada Kamis Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/338/3117910/sotr-w9ZV_large.jpg
Awas! Polisi Larang Sahur on The Road Selama Bulan Ramadhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/09/338/2994325/bangunkan-sahur-dengan-nyalakan-petasan-6-orang-diamankan-polisi-kQJGPGfnua.jpg
Bangunkan Sahur dengan Nyalakan Petasan, 6 Orang Diamankan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/07/337/2993807/124-ribu-kendaraan-lintasi-tol-cipali-h-4-idul-fitri-2024-naik-20-persen-dS4vXhKubx.jpg
124 Ribu Kendaraan Lintasi Tol Cipali H-4 Idul Fitri 2024, Naik 20 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/07/337/2993789/tumbuhkan-sikap-toleransi-panitia-nasional-hari-suci-nyepi-bagikan-takjil-ke-umat-muslim-yQkwi9wWFt.jpg
Tumbuhkan Sikap Toleransi, Panitia Nasional Hari Suci Nyepi Bagikan Takjil ke Umat Muslim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/525/2992694/tingkatkan-kepedulian-dan-berbagi-bersama-masyarakat-di-purwakarta-saat-ramadhan-5LV5fcuEUc.jpg
Tingkatkan Kepedulian dan Berbagi Bersama Masyarakat di Purwakarta saat Ramadhan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement