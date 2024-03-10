Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Ruqiyatul Hilal di Bukit Condrodipo Gresik, Hilal Masih di Bawah Ufuk

Widya Michella , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |18:10 WIB
Ruqiyatul Hilal di Bukit Condrodipo Gresik, Hilal Masih di Bawah Ufuk
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
GRESIK - Kementerian Agama (Kemenag) pada hari ini, Minggu (10/3/2024) sore, melakukan pantauan hilal di berbagai titik untuk menentukan hilal dalam memastikan kapan datangnya tanggal 1 Ramadhan 1445 H.

Salah satu lokasinya di Bukit Condrodipo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

Wakil Ketua Lembaga Falaqiah Jawa Timur, Syamsul Maarif mengatakan bahwa pihaknya melakukan pantauan hilal di 30 titik lokasi di masing-masing kabupaten/Kota, di antaranya di Nukit Condrodipo, Kabupaten Gresik, dan Pantai Gebang Bangkalan

"Hisab awal bulan Ramadan 2024 ini," ujar dia.

Berdasarkan keterangan petugas hilal di Kabupaten Gresik, tanggal 1 Ramadhan tahun ini kemungkinan ada perbedaan. Karena awal Ramadhan, ketinggian hilal di ambang batas baik versi Muhammadiyah ataupun menurut methode lain.

Namun sebenarnya sebelum melakukan ruqiyatul hilal dihitung kembali kapan pelaksanaannya yaitu tanggal 29 Syaban artinya dihitung awal Syaban atau dihitung matematis atau lebih dekat lagi hisab di mana ruqiyatul hilal itu dilakukan sore hari.

"Pergantian hari di sore hari. Ada juga yang menghitung di pagi hari namanya iftitar," tambahnya.

