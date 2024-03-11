Jelang Ramadhan 1445 H, MUI: Pesan Nabi Bergembiralah Bertemu dengan Bulan Penuh Berkah

BANDUNG - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung mengajak umat muslim untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadhan kali ini dengan gembira.

Hal itu disampaikan Ketua MUI Kota Bandung, KH. Miftah Faridl saat acara silahturahmi Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dengan para ulama dan umaro menjelang Ramadhan 1445 hijriah di Pendopo Kota Bandung.

Menurutnya, melaksanakan ibadah puasa dengan gembira sesuai yang dipesankan Nabi Muhammad SAW kepada umat muslim.

"Pesan Rasulullah SAW ditunjukkan kepada sahabatnya, bergembiralah bertemu bulan penuh barokah, malam baik dari 1.000 bulan. Karena bulan Ramadhan penuh amal kebaikan dan pahala besar," ucap Miftah Faridl dalam keterangan resmi dikutip Senin (11/3/2024).

Miftah Faridl juga mengingatkan, selama menjalankan puasa, perlu rasa sabar dan tawakal dalam menjalankan kewajiban. Hal itu untuk menopang manusia agar tetap sabar.

"Bulan Ramadhan diuji kesabaran kita, maka harus kuat dan mampu melawan hawa nafsu," ujarnya.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota Bandung, Asep Saeful Gufron berharap, seluruh stakeholder di Kota Bandung menjaga kesucian Ramadhan. Untuk itu, perlu peran aktif masyarakat mengantisipasi kemungkinan terburuk bila terjadi bencana dan kejahatan.

"Kita harap juga peran pemuka agama untuk senantiasa mengingatkan umatnya tentang pentingnya menjaga lingkungan dari kemungkinan yang buruk. Setelah berbagai upaya pencegahan dilakukan, maka selanjutnya adalah bersabar dan bertawakal dalam menjalani kehidupan," tuturnya.