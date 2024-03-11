Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Sebulan Berlalu, Polisi Belum Berhasil Ungkap Siapa Pembunuh Gadis Cantik Dina Meranti

Alvin Alhafiz , Jurnalis-Senin, 11 Maret 2024 |08:41 WIB
Dina Merianti (Foto Keluarga)
Dina Merianti (Foto Keluarga)
A
A
A

BATURAJA - Polisi belum berhasil mengungkapkan siapa tersangka pembunuhan Dina Merianti meski kasusnya sudah sebulan berlalu.

Gadis 18 tahun itu ditemukan tewas mengenaskan diduga kuat akibat dibunuh di kamar rumahnya di Dusun 1, Desa Sukamerindu, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, pada Kamis 7 Februari 2024 pagi.

Kapolres OKU, AKBP Imam Zamroni mengatakan bahwa pihaknya masih menyelidiki siapa pembunuh Dina Merianti.

 BACA JUGA:

“Saat ini masih dalam proses pendalaman secara intensif untuk ungkap perkara tersebut," ujarnya saat dikonfirmasi, Minggu 10 Maret 2024.

Imam belum berani membeberkan soal hasil sidik jari pelaku yang sudah diambil waktu Tim Inafis melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) pembunuhan gadis tersebut.

Halaman:
1 2
      
