Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Dinkes Sebut Warga Sleman Meninggal Dunia dan Puluhan Orang Suspect Antraks

Erfan Erlin , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |17:49 WIB
Dinkes Sebut Warga Sleman Meninggal Dunia dan Puluhan Orang Suspect Antraks
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

YOGYAKARTA - Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta DIY mengungkapkan diduga muncul kembali muncul di wilayah ini. Bahkan kini sudah ada seorang warga Sleman yang meninggal dunia dan 43 orang dari dua kabupaten suspect antraks.

"ada 43 orang yang suspek antrak awal bulan Maret ini. Dan seorang warga Sleman meninggal dunia tapi belum sempat diambil sampelnya," kata Kepala Dinas Kesehatan DIY, Pembajun Setyaningatutie.

Pembajun menyebut data tersebut itu mereka dapatkan berdasarkan penelusuran endemik (PE) tanggal 8 hingga 9 Maret 2024 yang lalu. Penelusuran dilakukan menyusul dugaan munculnya antraks di wilayah perbatasan Kapanewon Prambanan Sleman dengan Gedangsari Gunungkidul.

Menurut Pembajun, usai mendapatkan laporan jika ada warga Gunungkidul yang terpaksa dirawat di RSUD Prambanan dengan gejala antraks tanggal 8 Maret 2024 silam, pihaknya langsung melakukan PE awal. PE ini dilakukan untuk menelusuri penyebarannya.

"Ya kalau sudah diketahui peta penyebarannya seperti apa terus kita bisa menentukan kebijakan selanjutnya," ujarnya.

Dari hasil penelusuran endemis selama 2 hari tersebut didapatkan data jika ada 26 warga Sleman suspect antraks. Di mana ada satu warga suspect antraks yang meninggal dunia. Namun demikian pihaknya belum sempat mengambil sampel untuk diuji laboratorium.

Sementara di Gunungkidul ada 17 warganya yang suspect antraks. Di mana satu di antaranya yaitu S warga Dusun Kayoman Kalurahan Serut Kapanewon Gedangsari kini dirawat di RSUD Prambanan. Dan sampai saat ini, S masih dirawat di RSUD Prambanan.

"Semua suspect kondisinya baik-baik saja sekarang. Tidak perlu khawatir, antraks itu tidak menular dari manusia ke manusia," kata dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/09/510/3112202//ilustrasi-Pfzk_large.JPG
Diduga Keracunan Es Krim Hajatan Nikahan, Ratusan Warga Sleman Dilarikan ke Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/510/3086938//viral-T6gd_large.jpg
Ini Tampang Mahasiswa yang Nyetir Sambil Oral Seks Berujung Tabrak Lari Maut di Sleman
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement