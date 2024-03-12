Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Gelombang Tinggi Terjang Pesisir Pantai Garut, Perahu Nelayan Rusak

Fani Ferdiansyah , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |20:51 WIB
Gelombang Tinggi Terjang Pesisir Pantai Garut, Perahu Nelayan Rusak
A
A
A

GARUT - Gelombang tinggi yang disertai angin kencang menerjang pesisir pantai Kabupaten Garut. Terjangan gelombang di pesisir pantai Garut itu berdampak pada rusaknya perahu milik nelayan.

Belum diketahui pasti berapa jumlah perahu nelayan yang rusak. Kasat Polairud Polres Garut AKP Anang Sonjaya, mengatakan kerusakan perahu nelayan bervariasi mulai dari rusak ringan hingga berat atau hancur.

"Kerusakan dialami perahu para nelayan yang disimpan di dekat benteng bebatuan atau semacam dermaga. Makanya ketika angin dan gelombang tinggi menerjang, perahu mereka terombang-ambing hingga bertabrakan dan ada juga yang menabrak dermaga hingga banyak yang rusak, baik ringan, sedang, maupun rusak berat," kata AKP Anang, Selasa (12/3/2024).

Dari hasil pemantauan sementara di lapangan, kerusakan perahu nelayan paling banyak terjadi di kawasan Pantai Rancabuaya, Kecamatan Caringin. Hal ini dikarenakan para nelayan banyak yang menyimpan perahunya tanpa tali pemancang.

"Pemantauan dan pendataan terkait cuaca buruk yang terjadi masih dilakukan," ujarnya.

Selain menyebabkan banyak perahu yang rusak, cuaca buruk di kawasan pantai selatan Garut juga telah menyebabkan sejumlah warung yang berada di pinggir pantai rusak. Bagian atap warung berterbangan akibat tiupan angin kencang dan gelombang air pun masuk ke dalam warung.

"Warung yang terdampak cuaca buruk di kawasan pantai selatan Garut terjadi di wilayah Pantai Rancabuaya lalu di wilayah Pantai Taman Manulusu, dan Pantai Santolo. Tak menutup kemungkinan hal serupa juga terjadi di wilayah pantai lainnya dan saat ini petugas masih terus melakukan pemantauan di lapangan," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191437//bmkg-ArDj_large.jpg
Siklon Tropis Grant Terbentuk, Waspada Gelombang Tinggi Terjang Pesisir Selatan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191238//nataru-JLgV_large.jpg
Potensi Wilayah Hadapi Cuaca Buruk, Menhub Minta Operator Transportasi Utamakan Keselamatan Penumpang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191157//bmkg_peringatkan_bibit_siklon_93s-d6uT_large.jpg
Bibit Siklon Tropis 93S Terdeteksi di Selatan Jabar, BMKG: Waspada Gelombang Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/482/3191143//liburan_sehat-FWnC_large.jpg
4 Tips Tetap Sehat saat Liburan di Luar Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/25/3190580//cuaca_buruk-OqQ3_large.jpg
Tips Wisata Tetap Aman meski Cuaca Ekstrem saat Libur Nataru 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3189934//gelombang_tinggi-FSIP_large.jpg
Peringatan Dini BMKG : Waspada Gelombang Tinggi hingga 4 Meter pada 15-18 Desember
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement