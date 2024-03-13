Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

3 Kapal Perang Arab Saudi Paling Canggih

Ludwina Andhara Herawati , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |16:19 WIB
3 Kapal Perang Arab Saudi Paling Canggih
3 kapal perang Arab Saudi paling canggih (Foto: US Navy)
A
A
A

ARAB SAUDI - Dalam beberapa tahun terakhir, Angkatan Laut (AL) milik Arab Saudi telah mengalami kemajuan pesat.

Melansir Business Insider, Riyadh diketahui telah memperoleh kapal perang yang lebih canggih, serta menunjukkan peningkatan untuk berpartisipasi dan memimpin satuan tugas maritim di Teluk Persia.

Perubahan tersebut mencerminkan investasi militer dan respon terhadap ancaman di kawasan. Hal ini juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungannya terhadap Amerika Serikat (AS).

Seorang analis di Gulf State Analytics, Jacopo Maria Mazzucco mengatakan bahwa AL Arab Saudi telah mengambil kendali dua gugus tugas angkatan laut di wilayah mereka. Hal ini mencerminkan perubahan besar dalam pemikiran maritim di Riyadh.

Mazzucco menambahkan, bahwa Arab Saudi telah mengambil langkah nyata untuk memodernisasi armadanya dan menunjukkan kemampuannya menggunakan kapal perang barunya.

Kapal-kapal tersebut telah terlibat dalam situasi nyata dan telah meningkatkan kontribusi mereka terhadap koalisi keamanan maritim yang dipimpin oleh AS. Mereka juga telah mengambil langkah besar dan penting untuk melindungi jalur laut di sepanjang pantai.

