Dituduh Diskriminatif, Amnesty International: UU India Bertentangan dengan Nilai Konsititusional

INDIA - Amnesty International menyebut undang-undang (UU) amandemen kewarganegaraan (CAA) yang baru saja diberlakukan India sebagai UU diskriminatif yang bertentangan dengan nilai konstitusional kesetaraan dan hukum hak asasi manusia (HAM) internasional.

UU kewarganegaraan ini dinilai memecah belah dan mendiskriminasi umat Islam. UU ini diketahui diberlakukan hanya beberapa minggu sebelum Perdana Menteri (PM) Narendra Modi mengadakan pemilihan umum (pemilu).

Beberapa menteri utama di negara bagian yang diperintah oleh partai oposisi, seperti Benggala Barat dan Tamil Nadu, telah berjanji tidak akan menerapkan CAA di negara bagian mereka. Namun, berdasarkan peraturan baru ini, pemerintah negara bagian tidak akan mempunyai banyak suara dalam proses permohonan, yang sebagian besar berada di bawah pemerintah pusat.

Pada Senin (11/3/2024) malam, pasukan keamanan dan paramiliter dikerahkan di timur laut Delhi, lokasi protes berkelanjutan terhadap CAA pada 2019 dan 2020.

Banyak dari 200 juta umat Islam di India khawatir bahwa undang-undang tersebut merupakan awal dari pencatatan warga negara secara nasional yang dapat membuat mereka tidak memiliki kewarganegaraan di negara berpenduduk 1,4 miliar jiwa tersebut. Banyak warga miskin India tidak memiliki dokumen yang membuktikan kewarganegaraan mereka.

Hal ini dibantah oleh pemerintahan Modi, yang menyatakan bahwa umat Islam tidak dilindungi undang-undang tersebut karena mereka tidak membutuhkan perlindungan India.