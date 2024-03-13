Sejumlah Desa di Tuban Kebanjiran Akibat Lupan Bengawan Solo, 3 Hari Terisolir

TUBAN - Sejumlah wilayah di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, masih terendam banjir akibat luapan Sungai Bengawan Solo. Banjir hingga sekira satu meter itu juga merendam akses jalan antar desa hingga membuat satu desa terisolir.

Banjir tersebut sudah merendam selama tiga hari ini. Warga Desa Karangtinoto, Ngadirejo, Kanorejo dan Desa Tambakrejo, kecamatan Rengel, Tuban, Jawa Timur, tidak bisa beraktivitas secara normal.

Akses jalan yang menghubungkan antar desa kini harus tergenang banjir sedalam pinggang orang dewasa.

Akses jalan yang terendam banjir ini hanya bisa dilalui dengan cara berjalan kaki. Bertepatan dengan Bulan Suci Ramadhan, warga desa banyak yang nekat menerobos banjir, guna membeli kebutuhan bahan pokok dan makanan untuk buka puasa dan sahur.

Toko bahan pokok yang berada di desa tetangga, membuat sejumlah ibu-ibu terpaksa menggunakan perahu dari ban bekas, guna mengangkut barang belanjaanya.

"Ini dari belanja sayur di Karangasem, untuk buka puasa. Airnya tinggi endak bisa pakai sepeda motor, ketinggian air sepinggul jadi enggak bisa kemana-mana. Ya semoga dapat bantuan, listrik di rumah mulai padam," ujar salah seorang warga, Misri, Rabu (13/3/2024).

Sebagian jalan poros desa yang terendam banjir dangkal yang dimanfaatkan anak-anak untuk bermain air. Tentu mereka tetap mendapat pengawasan orangtuanya.

"Jalannya enggak bisa dinaiki sepeda motor karena terendam, tinggi air di atas lutut. Dapur sudah kemasukan air. Untuk lampu rumah sekarang padam," ujar Matik, warga lainnya.