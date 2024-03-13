Advertisement
HOME NEWS JABAR

Gagal Nyalip di Tikungan, Pemotor Tewas Usai Tertabrak Truk di Sukabumi

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |15:41 WIB
Gagal Nyalip di Tikungan, Pemotor Tewas Usai Tertabrak Truk di Sukabumi
Pemotor tewas usai tertabrak truk di Sukabumi (Foto : MPI)
A
A
A

SUKABUMI - Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dengan sebuah truk terjadi di Jalan Raya Cikidang tepatnya Kampung Anggayuda RT 01/011, Desa Pamuruyan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Rabu (13/3/2024).

Peristiwa yang terjadi pada sekira pukul 01.00 WIB dini hari tersebut, melibatkan sepeda motor Honda Vario berplat nomor F 6141 TAF yang dikendarai Abun (30) warga Kampung Cibeubeur RT 002/006, Desa Sukamana, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Sukabumi.

Abun yang melaju dari arah Palabuhanratu menuju Cibadak, membonceng Aris (22) yang tinggal satu kampung dengannya. Sedangkan dari arah berlawanan melaju kendaraan truk Mitsubishi Fuso Colt Diesel dengan plat nomor F 8630 MB.

Pengemudi truk, Danil Kurnia (25) warga Desa Sukasirna, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, pada saat kejadian menjalankan kendaraan dari arah Cibadak menuju Palabuhanratu. Truk yang dibawanya dalam keadaan kosong tidak bermuatan.

Dalam peristiwa laka lantas tersebut, 1 orang tewas yang merupakan pengendara sepeda motor dan 1 orang penumpang yang dibonceng di sepeda motor alami luka ringan. Sedangkan pengemudi truk, sehat dan tidak mengalami luka apapun usai tabrakan itu.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Sukabumi, Ipda M Yanuar Fajar menuturkan kronologi kejadian, bermula ketika sepeda motor yang dikendarai oleh Abun, diduga hendak mendahului kendaraan yang belum diketahui identitasnya, tepat berada di depannya.

"Sesampainya di tempat kejadian, sewaktu sepeda motor melintasi jalan menikung ke kanan, diduga hendak mendahului kendaraan roda empat ke kanan jalan, melewati garis marka jalan," ujar Fajar kepada MNC Portal Indonesia.

Halaman:
1 2
      
