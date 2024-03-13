Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Mobil Tertabrak Kereta di Deliserdang, Satu Orang Tewas dan Sopir Patah Tulang Belakang

Ahmad Ridwan Nasution , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |16:58 WIB
Mobil Tertabrak Kereta di Deliserdang, Satu Orang Tewas dan Sopir Patah Tulang Belakang
Mobil ringsek usai tertabrak kereta di Deliserdang, satu orang tewas (Foto : iNews)
A
A
A

DELISERDANG - Satu unit mobil ringsek setelah tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Deliserdang, Sumatera Utara. Seorang penumpang berjenis kelamin laki laki tewas di tempat kejadian, sementara sopir mobil mengalami patah tulang belakang.

Kecelakaan tersebut terjadi di perlintasan tanpa palang pintu Jalan Stasiun, Desa Lalang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, Rabu (13/3/2024).

Mobil nahas dengan plat nomor BK 1748 OK yang dikendarai Gumaris Sitompul, warga Kota Medan, awalnya datang dari arah Kampung Lalang menuju Tani Asli, diduga tak menyadari adanya kereta api yang akan lewat, mobil korban langsung tertabrak saat melewati perlintasan tanpa palang pintu tersebut.

Dari video amatir warga seorang pria yang diduga penumpang mobil itu tampak tergeletak tidak bergerak dan sudah ditutup koran. Korban tersebut diduga telah meninggal dunia sesaat setelah kejadian nahas itu.

"Personel yang tiba di lokasi langsung mengamankan barang bukti dan melakukan olah tempat kejadian perkara," ujar personel Lantas, Polsek Sunggal, Brigadir Sigir Herlambang.

Saat ini, kasus itu tengah ditangani oleh unit lantas Polsek Sunggal. Sementara korban tewas di bawa ke RS Bhayangkara Medan.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/338/3190795/kereta_bandara-7NhV_large.jpg
Kereta Bandara Tabrak Mobil di Lintasan Stasiun Poris, Perjalanan KRL Tersendat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/18/3027163/penumpang-mendengar-suara-benturan-dan-ledakan-usai-kereta-tabrakan-dengan-bus-di-perlintasan-zWdOLxNeYy.jpg
Penumpang Mendengar Suara Benturan dan Ledakan Usai Kereta Tabrakan dengan Bus di Perlintasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/18/3027138/kereta-tabrakan-dengan-bus-di-perlintasan-sebidang-slovakia-6-orang-tewas-BylxtqWXXK.jpg
Kereta Ekspres Tabrakan dengan Bus di Perlintasan Tewaskan 6 Orang, Pengemudi Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/18/608/3009969/pulang-beli-mi-bocah-10-tahun-tewas-tertabrak-kereta-di-serdang-bedagai-sumut-JMjbLjSM4M.JPG
Pulang Beli Mi, Bocah 10 Tahun Tewas Tertabrak Kereta di Serdang Bedagai Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/338/3006262/pemotor-tewas-usai-tertabrak-kereta-saat-hendak-menyeberang-HTaWI8Dek1.jpg
Pemotor Tewas Usai Tertabrak Kereta saat Hendak Menyeberang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/338/3005959/pengendara-motor-tewas-tertabrak-kereta-api-saat-nyeberang-rel-di-kemayoran-GzFJaXjFQX.jpg
Pengendara Motor Tewas Tertabrak Kereta Api saat Nyeberang Rel di Kemayoran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement