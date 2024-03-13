Mobil Tertabrak Kereta di Deliserdang, Satu Orang Tewas dan Sopir Patah Tulang Belakang

Mobil ringsek usai tertabrak kereta di Deliserdang, satu orang tewas (Foto : iNews)

DELISERDANG - Satu unit mobil ringsek setelah tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Deliserdang, Sumatera Utara. Seorang penumpang berjenis kelamin laki laki tewas di tempat kejadian, sementara sopir mobil mengalami patah tulang belakang.

Kecelakaan tersebut terjadi di perlintasan tanpa palang pintu Jalan Stasiun, Desa Lalang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, Rabu (13/3/2024).

Mobil nahas dengan plat nomor BK 1748 OK yang dikendarai Gumaris Sitompul, warga Kota Medan, awalnya datang dari arah Kampung Lalang menuju Tani Asli, diduga tak menyadari adanya kereta api yang akan lewat, mobil korban langsung tertabrak saat melewati perlintasan tanpa palang pintu tersebut.

Dari video amatir warga seorang pria yang diduga penumpang mobil itu tampak tergeletak tidak bergerak dan sudah ditutup koran. Korban tersebut diduga telah meninggal dunia sesaat setelah kejadian nahas itu.

"Personel yang tiba di lokasi langsung mengamankan barang bukti dan melakukan olah tempat kejadian perkara," ujar personel Lantas, Polsek Sunggal, Brigadir Sigir Herlambang.

Saat ini, kasus itu tengah ditangani oleh unit lantas Polsek Sunggal. Sementara korban tewas di bawa ke RS Bhayangkara Medan.

(Angkasa Yudhistira)