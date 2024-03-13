Ketakutan Tak Bisa Bayar Operasi, Pasien RSUD Jombang Mencoba Kabur

Pasien dengan jarum infus yang masih menempel di tangan mencoba kabur dari RSUD Jombang (Foto : iNews)

JOMBANG - Lantaran ketakutan tak punya uang untuk membayar biaya operasi, seorang pasien berusaha kabur dari RSUD di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Rabu (13/3/2024) siang.

Meski sudah dipegangi oleh satpam, pasien tersebut terus meronta dan meminta agar diperbolehkan pulang.

Pasien laki-laki berinisial B tersebut berusaha kabur dari tempatnya dirawat di RSUD Jombang. Sejumlah satpam rumah sakit berusaha menahan dan memeganginya. Dengan jarum infus yang masih menancap di tangannya, pria asal Madiun itu terus berusaha melepaskan diri dari para petugas.

Kepada satpam yang memeganginya, sang pasien meminta agar dilepaskan dan diperbolehkan pulang. Sebab ia mengaku tidak punya uang untuk membayar biaya operasi.

Apalagi, selama dua hari di rumah sakit, tidak ada satupun keluarganya yang datang. Akibatnya, hingga dua hari dirawat ia belum dioperasi hingga sekarang.

Video pasien meronta dan berusaha kabur dari RSUD Jombang itu beredar luas dan viral di media sosial. Saat dikonfirmasi mengenai hal tersebut, dr. Ma'murotus Sa'diyah selaku direktur RSUD Jombang membantah pernyataan pasien yang menyebut ingin pulang karena tidak punya uang untuk membayar biaya operasi.

Menurutnya, rumah sakit tidak pernah menunda pelayanan terhadap pasien hanya karena persoalan biaya atau administrasi.

"Yang sebenarnya terjadi, pasien masuk ke RSUD Jombang pada tanggal 11 Maret lalu, ditinggal pergi oleh keluarganya dan hingga dua hari tidak kembali. Akibatnya pasien sendirian dan kebingungan," ujar dokter Ma'murotus Sa'diyah.

Karena akan segera dioperasi, pihak rumah sakit sebenarnya hanya meminta B untuk mendatangkan keluarganya guna menandatangani persetujuan operasi, bukan meminta biaya operasi.