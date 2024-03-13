Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Ketakutan Tak Bisa Bayar Operasi, Pasien RSUD Jombang Mencoba Kabur

Mukhtar Bagus , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |16:39 WIB
Ketakutan Tak Bisa Bayar Operasi, Pasien RSUD Jombang Mencoba Kabur
Pasien dengan jarum infus yang masih menempel di tangan mencoba kabur dari RSUD Jombang (Foto : iNews)
A
A
A

JOMBANG - Lantaran ketakutan tak punya uang untuk membayar biaya operasi, seorang pasien berusaha kabur dari RSUD di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Rabu (13/3/2024) siang.

Meski sudah dipegangi oleh satpam, pasien tersebut terus meronta dan meminta agar diperbolehkan pulang.

Pasien laki-laki berinisial B tersebut berusaha kabur dari tempatnya dirawat di RSUD Jombang. Sejumlah satpam rumah sakit berusaha menahan dan memeganginya. Dengan jarum infus yang masih menancap di tangannya, pria asal Madiun itu terus berusaha melepaskan diri dari para petugas.

Kepada satpam yang memeganginya, sang pasien meminta agar dilepaskan dan diperbolehkan pulang. Sebab ia mengaku tidak punya uang untuk membayar biaya operasi.

Apalagi, selama dua hari di rumah sakit, tidak ada satupun keluarganya yang datang. Akibatnya, hingga dua hari dirawat ia belum dioperasi hingga sekarang.

Video pasien meronta dan berusaha kabur dari RSUD Jombang itu beredar luas dan viral di media sosial. Saat dikonfirmasi mengenai hal tersebut, dr. Ma'murotus Sa'diyah selaku direktur RSUD Jombang membantah pernyataan pasien yang menyebut ingin pulang karena tidak punya uang untuk membayar biaya operasi.

Menurutnya, rumah sakit tidak pernah menunda pelayanan terhadap pasien hanya karena persoalan biaya atau administrasi.

"Yang sebenarnya terjadi, pasien masuk ke RSUD Jombang pada tanggal 11 Maret lalu, ditinggal pergi oleh keluarganya dan hingga dua hari tidak kembali. Akibatnya pasien sendirian dan kebingungan," ujar dokter Ma'murotus Sa'diyah.

Karena akan segera dioperasi, pihak rumah sakit sebenarnya hanya meminta B untuk mendatangkan keluarganya guna menandatangani persetujuan operasi, bukan meminta biaya operasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/340/3038507/viral-emak-emak-lansia-bergulat-di-pasar-gegara-persoalan-asmara-iEk6CNzgzp.jpg
Viral! Emak-Emak Lansia Bergulat di Pasar Gegara Persoalan Asmara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/340/3037752/babi-hutan-masuk-ke-mushola-bikin-geger-warga-pandeglang-adYZMzTXos.jpg
Babi Hutan Masuk Mushola Bikin Geger Warga Pandeglang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/18/3037342/gangster-bayar-rp41-juta-ke-petugas-wanita-untuk-berhubungan-badan-di-penjara-inggris-C5HJ7yoE5m.jpg
Gangster Bayar Rp41 Juta ke Petugas Wanita untuk Berhubungan Badan di Penjara Inggris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/512/3037318/ratusan-emak-emak-lomba-nangis-di-tegal-yang-paling-natural-menang-ozDBmiSajm.jpg
Ratusan Emak-Emak Lomba Nangis di Tegal, yang Paling Natural Menang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/340/3034948/pria-yang-kepergok-congkel-kotak-amal-lalu-pamer-kelamin-ternyata-odgj-fZ6orA328u.jpg
Pria yang Kepergok Congkel Kotak Amal Lalu Pamer Kelamin Ternyata ODGJ
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/13/340/3033935/kepergok-congkel-kotak-amal-masjid-pria-ini-malah-pamer-alat-kelamin-bsQnxQx4LF.jpg
Kepergok Congkel Kotak Amal Masjid, Pria Ini Malah Pamer Alat Kelamin
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement