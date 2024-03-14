Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

5 Negara Arab Sekutu Amerika Serikat, Salah Satunya Tuan Rumah Piala Dunia

Maria Regina Sekar Arum , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |16:20 WIB
5 Negara Arab Sekutu Amerika Serikat, Salah Satunya Tuan Rumah Piala Dunia
Salah satu faktor kekuatan AS adalah memiliki sekutu di negara kawasan, termasuk Timur Tengah. (Foto: Army.mil)
A
A
A

SEKUTU utama Amerika Serikat (AS) di Arab mengatakan mereka tidak mendukung aksi Hamas terhadap Israel. Namun, mereka juga menentang program AS mendukung Israel tanpa syarat dalam serangan besar-besaran yang memakan ribuan warga sipil Palestina.

Melansir Los Angeles Times, Presiden Mesir Abdel Fattah Sisi mengatakan kepada Menteri Luar Negeri AS Antony J. Blinken bahwa tanggapan Israel “lebih dari sekedar pembelaan diri” dan mencapai tingkat “hukuman kolektif”, hukuman masyarakat atas tindakan mereka. kejahatan segelintir orang dan kejahatan perang menurut Konvensi Jenewa.

Banyak negara di kawasan ini justru melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. UEA dan Bahrain menormalisasi hubungan dengan Israel pada tahun 2020, bergabung dengan Mesir dan Yordania sebagai satu-satunya negara Timur Tengah yang memiliki hubungan diplomatik formal dengan UEA. Arab Saudi telah mempertimbangkan tindakan serupa.

Namun krisis sebesar ini telah memfokuskan kembali perhatian banyak negara Arab, dan terutama warganya, sekaligus menyoroti kesenjangan antara AS dan sekutu Arabnya. Lalu, mana saja negara Arab yang merupakan sekutu AS? Berikut 5 negara tersebut mengutip sumber lain.

1. Qatar

Sebagai sekutu penting non-NATO lainnya, Qatar sangat penting bagi AS, strategi militer di wilayah tersebut. Setidaknya 8.000 tentara AS telah dikerahkan ke Pangkalan Udara Al Udeid, barat daya Doha, yang merupakan markas besar regional Komando Pusat AS.

Bandaranya adalah AS. Instalasi militer terbesar di Timur Tengah, meskipun juga menampung Angkatan Udara Qatar dan angkatan udara negara lain, termasuk Inggris. Di sisi lain, tuan rumah Piala Dunia 2022 ini  juga mengizinkan kantor politik Hamas di Doha beroperasi selama lebih dari satu dekade.

Gedung ini menampung beberapa pejabat senior Hamas, termasuk Ismail Haniyeh, pemimpin utama organisasi tersebut. Qatar telah banyak dikritik karena menjadi tuan rumah kantor tersebut, namun Qatar berpendapat bahwa kantor tersebut akan memungkinkan Qatar untuk bertindak sebagai mediator dalam hubungan dengan Hamas dan Barat serta membantu mendorong perdamaian Israel-Palestina.

