INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Wapres Sholat Tarawih di Masjid Al Uswah Tanjungpinang, Tampung 1.800 Jamaah

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |21:31 WIB
Wapres Sholat Tarawih di Masjid Al Uswah Tanjungpinang, Tampung 1.800 Jamaah
Wapres Maruf Amin Sholat Tarawih di Tanjungpinang (Foto: Setwapres)
JAKARTA - Memasuki malam ke-4 Ramadan 1445 H, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin dan Wury Ma’ruf Amin melaksanakan Sholat Isya dan Tarawih berjemaah di Masjid Besar Al Uswah, Jalan DI Panjaitan Km 10, Air Raja, Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), Kamis (14/3/2024) malam.

Wapres dan Ibu Wury tiba di Masjid Al Uswah sekitar pukul 19.30 WIB dan disambut oleh pengurus masjid. Pada kesempatan ini, bertindak sebagai imam salat, Ust. Muhammad Salim, sedangkan Wapres didaulat untuk menyampaikan tausiah sebelum pelaksanaan salat Tarawih.

Sebagai informasi, Masjid Besar Al Uswah didirikan pada 2013. Masjid seluas 2.123 meter persegi ini memiliki daya tampung 1.800 jamaah. Adapun bangunannya terbagi menjadi beberapa ruang, yaitu ruang salat utama, balkon, dan sayap yang dapat memuat sekitar 1.000 jemaah, sedangkan ruang mezanine lantai dua dapat memuat sekitar 800 jemaah.

Konstruksi bangunan yang besar dan kokoh dengan lapisan batuan marmer pada dindingnya, membuat Masjid Al-Uswah tampak megah dan nyaman. Selain menjadi tempat ibadah, masjid ini juga merupakan pusat aktivitas syiar Islam, khususnya di wilayah Tanjungpinang.

Pada bagian dalam masjid, selain terdapat berbagai hiasan kaligrafi, juga terdapat ornamen berupa ukiran khas Kota Segantang Lada (Bintan) yang dikenal dengan nama motif Lebah Bergantung dan Itik Pulang Petang. Kedua motif ini dipilih karena memiliki nilai filosofis yang dalam sebagai cerminan masyarakat Kepri.

Motif Lebah Bergantung merujuk pada hewan lebah yang memiliki banyak kebaikan, seperti menghasilkan madu dengan manfaat yang luar biasa untuk kesehatan. Keunikan lainnya adalah saat mengambil naktar, lebah tidak pernah merusak bunganya.

