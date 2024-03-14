Hujan Deras dan Angin Kencang di Semarang Sebabkan Longsor dan Pohon Tumbang

SEMARANG – Hujan deras yang mengguyur Kota Semarang sejak pagi hingga malam ini mengakibatkan sejumlah titik longsor dan pohon tumbang di puluhan titik, Rabu (13/3/2024). Hujan turun disertai angin kencang.

Berdasar data BPBD Kota Semarang hingga petang ini, longsor terjadi di 6 titik di Kota Semarang. Masing-masing;

1. Wilayah Jalan Srikaton Barat RT2/RW6

2. Talud longsor RT1/RW7 Kelurahan Sendangmulyo

3. Talud ambrol di Ngaglik Lama nomor 14 RT3/RW5, Kelurahan Bendungan

4. Tanah longsor di Jalan Jomblang Perbalan RT1/R2, Kelurahan Candi

5. Longsor di Jalan Gombel Lama RT5/RW5, Kelurahan Tinjomoyo

6. Longsor di Lempongsari RT6/RW1

Sementara kejadian pohon tumbang ada di lebih dari 30 titik. Di antaranya; di Jalan Kokrosono, Jalan Halmahera Raya, Jalan Fatmawati, Jalan Raya Bojong Salaman dekat Kanal Banjir Barat, depan Rumah Pompa Progo Kelurahan Mlatibaru, RT2/RW2 Candi, Kelurahan Sumurrejo, Ratan Cilik Genuk, depan RS Tugu, belakang Makam Pahlawan, di Makam Krapyak, samping GOR Jatidiri, Jalan Pramuka, Jalan Ngablak Indah, depan Kampus Unika Semarang, Jalan Sriwijaya, Jalan Mulawarman, wilayah Kampung Kali, Manungggal Jati, depan Bitratrex Jl. Brgijen Sudiarto, Jalan Prof. Sudarto Tembalang, perempatan Jalan Puri Anjasmoro, Jalan Sultan Agung depan SMA Don Bosco, hingga di TK/SD Kanisius Puspowarno.