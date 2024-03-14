Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Hujan Deras dan Angin Kencang di Semarang Sebabkan Longsor dan Pohon Tumbang

Eka Setiawan , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |01:19 WIB
Hujan Deras dan Angin Kencang di Semarang Sebabkan Longsor dan Pohon Tumbang
Pohin tumbang di Semarang (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

 

SEMARANGHujan deras yang mengguyur Kota Semarang sejak pagi hingga malam ini mengakibatkan sejumlah titik longsor dan pohon tumbang di puluhan titik, Rabu (13/3/2024). Hujan turun disertai angin kencang.

Berdasar data BPBD Kota Semarang hingga petang ini, longsor terjadi di 6 titik di Kota Semarang. Masing-masing;

1. Wilayah Jalan Srikaton Barat RT2/RW6

2. Talud longsor RT1/RW7 Kelurahan Sendangmulyo

3. Talud ambrol di Ngaglik Lama nomor 14 RT3/RW5, Kelurahan Bendungan

4. Tanah longsor di Jalan Jomblang Perbalan RT1/R2, Kelurahan Candi

5. Longsor di Jalan Gombel Lama RT5/RW5, Kelurahan Tinjomoyo

6. Longsor di Lempongsari RT6/RW1

Sementara kejadian pohon tumbang ada di lebih dari 30 titik. Di antaranya; di Jalan Kokrosono, Jalan Halmahera Raya, Jalan Fatmawati, Jalan Raya Bojong Salaman dekat Kanal Banjir Barat, depan Rumah Pompa Progo Kelurahan Mlatibaru, RT2/RW2 Candi, Kelurahan Sumurrejo, Ratan Cilik Genuk, depan RS Tugu, belakang Makam Pahlawan, di Makam Krapyak, samping GOR Jatidiri, Jalan Pramuka, Jalan Ngablak Indah, depan Kampus Unika Semarang, Jalan Sriwijaya, Jalan Mulawarman, wilayah Kampung Kali, Manungggal Jati, depan Bitratrex Jl. Brgijen Sudiarto, Jalan Prof. Sudarto Tembalang, perempatan Jalan Puri Anjasmoro, Jalan Sultan Agung depan SMA Don Bosco, hingga di TK/SD Kanisius Puspowarno.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184982/hujan-WEFZ_large.jpg
Siaga Potensi Hujan Sedang-Lebat Sepekan pada 21-27 November, Cek Wilayahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/340/3183902/hujan_angin-QCl2_large.jpg
Hujan Disertai Angin Kencang Terjang Bulukumba Sulsel, Korban Jiwa Nihil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179725/hujan-hXxe_large.jpg
BMKG: 43,8 Persen Wilayah Indonesia Masuki Musim Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178383/hujan-NOAb_large.jpg
Waspada! Jabodetabek Berpotensi Diguyur Hujan pada 22-23 Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178136/cuaca_ekstrem-haDS_large.jpg
Waspada! Hujan Lebat Intai Sejumlah Wilayah pada 21-27 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169838/hujan-3rpy_large.jpg
Catat! Musim Hujan di Indonesia Akan Maju, Berlangsung hingga April 2026
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement