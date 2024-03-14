Geger Penemuan Kerangka Manusia di Lahan Bekas Ruko, Ada Bra dan Celana Dalam

MALANG - Penemuan kerangka manusia gegerkan warga di Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Peristiwa penemuan kerangka manusia itu terjadi di sebuah gundukan tanah di pinggir ruko kosong Jalan Galunggung Nomor 65, Kavling 7 - 8 Kelurahan Gadingkasri, Klojen, Malang.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, penemuan kerangka manusia itu terjadi pada Rabu 13 Maret 2024. Saat itu kerangka manusia ditemukan oleh pekerja bangunan yang sedang melakukan renovasi rumah dan toko (ruko).

Seorang pekerja bangunan, Hariadi (47) mengatakan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 10.00 WIB, Rabu pagi. Saat itu temannya tengah membongkar gundukan tanah bekas pot tanaman. Tapi mulai menemukan kecurigaan ketika menemukan spanduk dan bungkusan karung.

Ketika spanduk itu ditarik ternyata di dalamnya terdapat tulang belulang. Awalnya pekerja mengira itu merupakan kerangka dari bangkai hewan. Tapi saat dicek lebih lanjut ternyata itu menyerupai kerangka manusia.

"Saat dicek, ternyata kerangka manusia. Lalu saat bungkusan karung itu dibuka, ternyata isinya bagian tengkorak," ujar Hariadi, saat ditemui wartawan pada Kamis (14/3/2024).

Dirinya mengungkapkan, kerangka manusia yang ditemukan itu berjenis kelamin perempuan. Dugaan itu menguat, karena pada kerangka ditemukan adanya bra, serta celana dalam.

"Untuk branya berwarna hitam, sedangkan celana dalamnya warna merah muda. Kemungkinan, kerangka manusia ini berjenis kelamin perempuan muda. Pada kerangka hanya ditemukan bra dan celana dalam saja. Tidak ada barang-barang lainnya," terangnya.

Setelah itu, dirinya melaporkan peristiwa tersebut ke pemilik ruko. Kemudian, pemilik ruko meneruskannya ke pihak kepolisian. Tak lama berselang, tim INAFIS Polresta Malang Kota beserta tim medis datang ke lokasi.