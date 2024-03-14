Cekcok saat Pesta Miras, Pemuda di Semarang Dibunuh

SEMARANG – Peristiwa pembunuhan terjadi di Jalan Majapahit tepatnya depan Restoran Padang Divaminang, Kamis (14/3/2024) sekira pukul 14.30 WIB.

Satu korban tewas bernama Heru Ariyanto (34). Korban ditusuk rekannya sendiri menggunakan senjata tajam saat pesta miras tak jauh dari tempat kejadian perkara (TKP).

“Sempat geger di seberang jalan, dia (korban) lari nyeberang tapi masih dikejar, pakai sajam,” kata Dwi Kurniawan, tetangga korban yang ada di lokasi kejadian.

Korban yang ditusuk dan disabet senjata tajam memang sempat menyeberang jalan, namun akhirnya jatuh tersungkur.

Wakil Kepala Satuan (Wakasat) Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Aris Munandar mendatangi TKP dan melakukan sejumlah penyelidikan bersama tim. Dia menyebut korban dan pelaku awalnya minum miras bersama.

“Tersangka ini tersinggung lalu mengeluarkan diduga sajam ditusukkan ke korban,” kata dia.

Tim Unit Identifikasi dan Olah TKP Satuan Reskrim Polrestabes Semarang melakukan sejumlah pemeriksaan TKP maupun luar jenazah.