HOME NEWS JATENG

Cekcok saat Pesta Miras, Pemuda di Semarang Dibunuh

Eka Setiawan , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |16:58 WIB
Cekcok saat Pesta Miras, Pemuda di Semarang Dibunuh
Cekcok saat pesta miras berujung pembunuhan (Foto : Istimewa)
A
A
A

SEMARANG – Peristiwa pembunuhan terjadi di Jalan Majapahit tepatnya depan Restoran Padang Divaminang, Kamis (14/3/2024) sekira pukul 14.30 WIB.

Satu korban tewas bernama Heru Ariyanto (34). Korban ditusuk rekannya sendiri menggunakan senjata tajam saat pesta miras tak jauh dari tempat kejadian perkara (TKP).

“Sempat geger di seberang jalan, dia (korban) lari nyeberang tapi masih dikejar, pakai sajam,” kata Dwi Kurniawan, tetangga korban yang ada di lokasi kejadian.

Korban yang ditusuk dan disabet senjata tajam memang sempat menyeberang jalan, namun akhirnya jatuh tersungkur.

Wakil Kepala Satuan (Wakasat) Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Aris Munandar mendatangi TKP dan melakukan sejumlah penyelidikan bersama tim. Dia menyebut korban dan pelaku awalnya minum miras bersama.

“Tersangka ini tersinggung lalu mengeluarkan diduga sajam ditusukkan ke korban,” kata dia.

Tim Unit Identifikasi dan Olah TKP Satuan Reskrim Polrestabes Semarang melakukan sejumlah pemeriksaan TKP maupun luar jenazah.

