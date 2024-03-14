Truk Tak Kuat Menanjak di Tol Cipularang, Peti Kemas Terhempas Tutup Jalan

PURWAKARTA - Truk trailer nopol B 9590 WV mendadak mundur saat melaju di jalan menanjak Tol Cipularang KM 92.100/A Kampung Batu Fatar, Desa Cibodas, Kecamatan Sukatani, Kabupaten. Purwakarta, Kamis (14/3/2024). Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini meski arus lalu lintas menjadi terganggu.

Sempat terjadi antrean panjang di jalur A (dari Jakarta arah Bandung). Semua kendaraan yang melintasi jalur itu harus menunggu cukup lama sebelum akhirnya truk dievakuasi petugas. Setelah 2 jam arus lalu lintas kembali normal.

BACA JUGA:

Kanit II PJR Tol Cipularang Iptu Dadang. Setiawan mengatakan, insiden ini berawal saat truk datang dari arah Jakarta menuju Bandung. Setibanya di TKP, kendaraan tidak kuat menanjak bergerak mundur. Kemudian truk melintang menutup badan jalan serta peti kemas terlepas dari kendaraan.

BACA JUGA:

"Kendaraan mundur dan muatan terbalik melintang menutup lajur 1, 2 dan 3," kata Dadang kepada wartawan.

Posisi akhir kendaraan dalam keadaan normal menghadap tenggara. Ekor kendaraan normal melintang.

(Qur'anul Hidayat)