Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Cegah Sengketa Tanah Wakaf, Wamen ATR Serahkan 17 Sertifikat di Cirebon

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |20:43 WIB
Cegah Sengketa Tanah Wakaf, Wamen ATR Serahkan 17 Sertifikat di Cirebon
Wamen ATR/BPN serahkan 17 sertifikat tanah wakaf di Cirebon (Foto: Kementerian ATR/BPN)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Raja Juli Antoni, menyerahkan 17 sertifikat wakaf di Cirebon, Jawa Barat.

Hal tersebut dilakukan untuk memastikan tanah yang sudah diwakafkan memiliki kepastian hukum sehingga tidak terjadi konflik di masa depan.

Penyerahan sertifikat tersebut berlangsung di Ballroom Tepian Rasa Resto, Cirebon, Jawa Barat, Kamis, (14/3/2024). Sertifikat yang diserahkan diperuntukan untuk sekolah, masjid dan mushola, kantor serta sarana keagamaan dan sosial lainnya.

Para penerima sertipikat tersebut berasal dari perwakilan Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan.

Dalam keterangan yang diterima, Raja Antoni mengatakan Indonesia sangat terkenal dengan karakter berbagi, termasuk berbagi lahan untuk kepentingan masyarakat atau yang biasa dikenal wakaf.

Menurutnya, sertifikasi tanah sangat penting untuk memastikan tanah yang sudah diwakafkan memiliki kepastian hukum.

“Waktu tanahnya diwakafkan ngga langsung disertifikatkan karena wakif dan nazirnya punya hubungan yang bagus, lalu masuk ke generasi kedua dan ketiga yang tidak hubungan hubungan historis akhirnya digugat oleh anak atau cucunya,” ujar Wakil Menteri ATR/BPN.

Karena itu, sambungnya, sertifikat menjadi sangat penting supaya sengketa-sengketa tidak terjadi di kemudian hari.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/337/3021264/apresiasi-laserjet-kantah-badung-menteri-ahy-layanan-pertanahan-jauh-lebih-efisien-v89uPlFKAb.jpg
Apresiasi LaserJet Kantah Badung, Menteri AHY: Layanan Pertanahan Jauh Lebih Efisien
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/337/3015802/resmikan-implementasi-layanan-elektronik-di-pekanbaru-menteri-ahy-dorong-pelayanan-cepat-dan-aman-V1dhIdlWmA.jpg
Resmikan Implementasi Layanan Elektronik di Pekanbaru, Menteri AHY Dorong Pelayanan Cepat dan Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/337/3015799/menteri-ahy-dampingi-jokowi-resmikan-jalan-tol-pekanbaru-padang-ruas-bangkinang-xiii-koto-kampar-Rp9yO9rIrb.jpg
Menteri AHY Dampingi Jokowi Resmikan Jalan Tol Pekanbaru-Padang Ruas Bangkinang-XIII Koto Kampar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/337/3015798/menteri-ahy-deklarasikan-14-kota-lengkap-di-7-provinsi-secara-serentak-rZlrbOcQLa.jpg
Menteri AHY Deklarasikan 14 Kota Lengkap di 7 Provinsi Secara Serentak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/244/3012022/wwf-2024-bali-ahy-usul-pembentukan-badan-air-nasional-vZQiiJWJsq.jpg
WWF 2024 Bali, AHY Usul Pembentukan Badan Air Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/21/244/3011549/luncurkan-layanan-elektronik-di-bali-ahy-harap-tingkatkan-ekonomi-masyarakat-SawMTTQJ0d.jpg
Luncurkan Layanan Elektronik di Bali, AHY Harap Tingkatkan Ekonomi Masyarakat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement