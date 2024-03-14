Advertisement
HOME NEWS JABAR

Bobotoh Rayakan HUT Persib Nyalakan Petasan, Flyover Pasupati Bandung Memerah

Agus Warsudi , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |22:30 WIB
Bobotoh Rayakan HUT Persib Nyalakan Petasan, Flyover Pasupati Bandung Memerah
Bobotoh rayakan HUT Persib Bandung di Flyover Pasopati (Foto: Agus Warsudi)
A
A
A

BANDUNG - Ratusan Bobotoh atau suporter merayakan hari ulang tahun (HUT) Persib Bandung dengan menyalakan petasan dan flare di Flyover Pasupati atau Jalan Layang Prof Dr Mochtar Kusumaatmadja, Kamis (14/3/2024) malam. Petasan dan flare yang dinyalakan berulang-ulang membuat flyover Pasupati menjadi merah.

Dalam video yang beredar di media sosial (medsos) tampak para bobotoh menutup akses flyover sehingga sempat mengakibatkan kepadatan arus lalu lintas beberapa menit.

"Itu tadi Bobotoh merayakan ultah Persib," kata Kapolsek Bandung Wetan Kompol Danu Raditya saat dikonfirmasi wartawan melalui pesan singkat.

Kompol Danu Raditya memastikan perayaan di flyover tersebut hanya berlangsung sebentar. Polisi membubarkan massa bobotoh yang mrmblokade flyover. Para bobotoh bergerak ke Graha Persib di Jalan Sulanjana.

"Mereka (bobotoh) selewat aja tadi (di Flyover Pasupati)," ujar Kompol Danu Raditya.

Kapolsek Bandung Wetan memastikan tak ada Bobotoh yang melakukan tindakan anarkistis saat menyalakan petasan dan flare. Saat ini, Flyover Pasupati telah kondusif dan dapat kembali dilalui oleh kendaraan.

"Gak ada (yang anarkistis). Kondusif," tutut Kapolsek.

(Arief Setyadi )

      
