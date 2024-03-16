Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS BALI

Berkumpul di Bali, DPD Golkar Se-Indonesia Beri Dukungan Tertulis untuk Airlangga

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |12:13 WIB
Berkumpul di Bali, DPD Golkar Se-Indonesia Beri Dukungan Tertulis untuk Airlangga
Airlangga Hartarto. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA - Partai Golkar akan menggelar Musyarawarah Nasional (Munas) pada tahun ini. Airlangga Hartarto pun mulai mendapatkan dukungan untuk kembali memimpin partai beringin lima tahun ke depan.

Dukungan untuk Airlangga dinyatakan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (Golkar) Se-Indonesia yang berkumpul di Nusa Dua, Badung, Bali pada Jumat 15 Maret 2024. Para Ketua DPD bahkan memberikan dukungan secara tertulis untuk Airlangga.

 BACA JUGA:

Adanya dukungan tertulis itu diakui Ketua DPD Golkar Provinsi Kalimantan Barat, Maman Abdurrahman. Airlangga dianggap layak mendapatkan dukungan tersebut karena keberhasilan yang diraihnya selama memimpin Golkar.

Maman mengatakan bahwa dukungan itu merupakan inisiatif dari Ketua DPD Golkar se-Indonesia. “Kesuksesan pada Pemilu Legislatif ini tidak terlepas dari tangan dingin Pak Airlangga,” ucapnya, dikutip Sabtu (16/3/2024).

 BACA JUGA:

Sebelumnya hal yang sama juga diungkapkan oleh Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus. Lodewijk mengatakan hal itu disampaikan Ketua DPD Golkar secara internal bukan dalam forum resmi.

"Kami bicara internal belum munas, intinya mereka sampaikan aklamasi, aklamasi, Airlangga aklamasi," kata Lodewijk.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/337/3169159/golkar-YA8s_large.jpg
Golkar Kukuhkan Pengurus Baru Badan Saksi Nasional, Ini Daftar Susunannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/337/3167323/dpr-REK0_large.jpg
Dicopot dari DPR, Golkar: Adies Kadir Tak Terima Gaji dan Tunjangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/337/3165802/bahlil-ApFT_large.jpg
Bahlil & Pengurus Golkar Bertemu Presiden Prabowo di Istana, Bahas Apa Sih?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/23/337/3025110/airlngga-ungkap-eks-menteri-bumn-tanri-abeng-seangkatan-ayahnya-6KRiQNToJI.jpg
Airlngga Ungkap Eks Menteri BUMN Tanri Abeng Seangkatan Ayahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/16/337/2983996/sekjen-golkar-sebut-dpd-se-indonesia-ingin-airlangga-aklamasi-di-munas-IqMzjrTmqI.jpg
Sekjen Golkar Sebut DPD Se-Indonesia Ingin Airlangga Aklamasi di Munas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/21/337/2905616/airlangga-serahkan-surat-keputusan-rapimnas-partai-golkar-ke-gibran-rakabuming-79VnsvBoNu.jpg
Airlangga Serahkan Surat Keputusan Rapimnas Partai Golkar ke Gibran Rakabuming
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement