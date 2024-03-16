Berkumpul di Bali, DPD Golkar Se-Indonesia Beri Dukungan Tertulis untuk Airlangga

JAKARTA - Partai Golkar akan menggelar Musyarawarah Nasional (Munas) pada tahun ini. Airlangga Hartarto pun mulai mendapatkan dukungan untuk kembali memimpin partai beringin lima tahun ke depan.

Dukungan untuk Airlangga dinyatakan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (Golkar) Se-Indonesia yang berkumpul di Nusa Dua, Badung, Bali pada Jumat 15 Maret 2024. Para Ketua DPD bahkan memberikan dukungan secara tertulis untuk Airlangga.

Adanya dukungan tertulis itu diakui Ketua DPD Golkar Provinsi Kalimantan Barat, Maman Abdurrahman. Airlangga dianggap layak mendapatkan dukungan tersebut karena keberhasilan yang diraihnya selama memimpin Golkar.

Maman mengatakan bahwa dukungan itu merupakan inisiatif dari Ketua DPD Golkar se-Indonesia. “Kesuksesan pada Pemilu Legislatif ini tidak terlepas dari tangan dingin Pak Airlangga,” ucapnya, dikutip Sabtu (16/3/2024).

Sebelumnya hal yang sama juga diungkapkan oleh Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus. Lodewijk mengatakan hal itu disampaikan Ketua DPD Golkar secara internal bukan dalam forum resmi.

"Kami bicara internal belum munas, intinya mereka sampaikan aklamasi, aklamasi, Airlangga aklamasi," kata Lodewijk.