HOME NEWS NASIONAL

Kisah Sutiyoso yang Ditugaskan Benny Moerdani Menyusup Seorang Diri ke Timor Timur

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |03:34 WIB
Kisah Sutiyoso yang Ditugaskan Benny Moerdani Menyusup Seorang Diri ke Timor Timur
A
A
A

SUTIYOSO mendapat tugas maha berat dari Benny Moerdani yang saat itu menjabat Asisten Intelijen (Asintel) Departemen Pertahanan dan Keamanan (Dephankam) dan berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI. Sementara saat itu Sutiyoso berpangkat Perwira Pertama (Pama) TNI Angkatan Darat.

Benny Moerdani menugaskan Sutiyoso menuyusup ke Tumor-Timur. Namun bagi Sutiyoso tugas berat ibarat sebuah kehormatan. Oleh sebab itu, pria kelahiran Semarang 76 tahun lalu dengan bangga menjalankan tugasnya.

Perintah ini menjadi awal dari rangkaian operasi intelijen militer yang dilakukan oleh Kopassandha sebelum menduduki Timor Portugal. Jika dimaknai oleh orang awam, perintah Benny kepada Sutiyoso jelas hanya mencari mati. Pasalnya, Sutiyoso harus masuk ke sarang musuh seorang diri dengan senjata pas-pasan.

"Cari dua titik untuk masuk ke Timor-Timur. Waktunya sepekan, lakukan sendiri secara rahasia. Jika tertangkap, kamu tidak akan diakui sebagai prajurit," ujar Benny memberi perintah kepada Sutiyoso.

Cerita itu ternukil dalam buku ‘Benny Moerdani yang Belum Terungkap’. Sutiyoso kemudian masuk Timor-Timur melalui kota Atambua di Nusa Tenggara Timur (NTT), yang merupakan perbatasan RI dengan Timor-Timur yang saat itu masih bernama Timor Portugal. Setelah masuk, Sutiyoso melakukan penyamaran mulai dari mahasiswa hingga kuli angkut.

Halaman:
1 2
      
