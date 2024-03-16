Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Terjaring Razia Balap Liar di Jambi, Puluhan Remaja Disuruh Menghapal Alquran

Azhari Sultan , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |14:54 WIB
Terjaring Razia Balap Liar di Jambi, Puluhan Remaja Disuruh Menghapal Alquran
Razia balap liar di Jambi. (Foto: Azhari Sultan)
JAMBI - Puluhan remaja pengendara sepeda motor terutama pembalap liar di kawasan Bandara Lama, Pasir Putih, Jambi Selatan, Kota Jambi, terjaring razia dalam Operasi Keselamatan Siginjai 2024 bertema “Keselamatan Berlalu Lintas Guna Terwujudnya Indonesia Maju” yang digelar jajaran Satlantas Polresta Jambi.

Para pembalap liar dibuat tidak berkutik saat diamankan jajaran Satlantas Polresta Jambi. Mereka langsung diminta menunjukkan surat surat kelengkapan bermotor.

 BACA JUGA:

Tidak hanya menindak pebalap liar, tapi petugas juga memberikan edukasi bagi pelanggar yang tidak memiliki surat dan perlengkapan kendaraan bermotor untuk menghapal surat pendek Alquran.

Meski terbata-bata membaca Kitab Suci Alquran, pelanggar berhasil menghapal ayat pendek Alquran.

"Selain memberikan imbauan kepada masyarakat yang melanggar agar tidak melakukan hal yang melanggar, mereka juga diberi sanksi untuk menghafal ayat pendek Alquran," ungkap Kabag Ops Polresta Jambi Kompol Army, Sabtu (16/3/2023).

BACA JUGA:

Jelang Ramadhan, Petugas Gabungan Razia Tempat Hiburan Malam 

Menurutnya, tindakan ini merupakan bentuk edukasi kepada masyarakat agar tidak melanggar kembali.

“Ini juga mengantisipasi kegiatan yang tidak bermanfaat di bulan Ramadhan," tukas Army. 

