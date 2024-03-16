Jelang Mudik Lebaran, BPBD Jateng Antisipasi Potensi Bencana di Daerah Wisata

JAKARTA - Musim mudik Lebaran sudah di depan mata dan masyarakat pun diimbau untuk tetap waspada dengan fenomena alam saat ini. Turunnya hujan dengan intensitas tinggi berpotensi terjadinya bencana seperti banjir atau longsor.

Untuk menghadapi tradisi mudik tahun ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah pun sudah mengantisipasinya. Kepala BPBD Jawa Tengah, Bergas Catursasi mengatakan, BPBD Jawa Tengah akan membuat pos-pos di daerah wisata.

“Potensi rawan pergerakan atau terjadinya mobilisasi manusia dari barat ke timur ini kan sudah diprediksi dan ini pekerjaan setiap tahun, ini sudah terkordinasi dengan baik dengan kepolisian dengan dinas perhubungan. Makanya kami bersama teman-teman BPBD kota itu membuat pos-pos wilayah khususnya untuk daerah-daerah wisata dan daerah rawan bencana,” kata Catur di Polemik Trijaya dengan tema “Negeri Siaga Bencana”, Sabtu (16/3/2024).

Pos-pos wilayah tersebut difungsikan untuk menginformasikan potensi-potensi kejadian bencana, baik pegunungan, pantai selatan dan pantai utara memiliki potensi kejadian bencana.

Pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pun menilai mitigasi dan penaggulangan bencana pun saat ini cukup baik, mulai dari pendirian tanggul agar banjir tidak meluas atau cara-cara lainnnya.