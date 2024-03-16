Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Jelang Mudik Lebaran, BPBD Jateng Antisipasi Potensi Bencana di Daerah Wisata

Ismet Humaedi , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |14:59 WIB
Jelang Mudik Lebaran, BPBD Jateng Antisipasi Potensi Bencana di Daerah Wisata
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Musim mudik Lebaran sudah di depan mata dan masyarakat pun diimbau untuk tetap waspada dengan fenomena alam saat ini. Turunnya hujan dengan intensitas tinggi berpotensi terjadinya bencana seperti banjir atau longsor.

Untuk menghadapi tradisi mudik tahun ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah pun sudah mengantisipasinya. Kepala BPBD Jawa Tengah, Bergas Catursasi mengatakan, BPBD Jawa Tengah akan membuat pos-pos di daerah wisata.

“Potensi rawan pergerakan atau terjadinya mobilisasi manusia dari barat ke timur ini kan sudah diprediksi dan ini pekerjaan setiap tahun, ini sudah terkordinasi dengan baik dengan kepolisian dengan dinas perhubungan. Makanya kami bersama teman-teman BPBD kota itu membuat pos-pos wilayah khususnya untuk daerah-daerah wisata dan daerah rawan bencana,” kata Catur di Polemik Trijaya dengan tema “Negeri Siaga Bencana”, Sabtu (16/3/2024).

Pos-pos wilayah tersebut difungsikan untuk menginformasikan potensi-potensi kejadian bencana, baik pegunungan, pantai selatan dan pantai utara memiliki potensi kejadian bencana.

Pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pun menilai mitigasi dan penaggulangan bencana pun saat ini cukup baik, mulai dari pendirian tanggul agar banjir tidak meluas atau cara-cara lainnnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/338/3098632/ilustrasi_mudik_natal_di_terminal_bus-WnQ7_large.jpeg
Libur Natal, Ribuan Penumpang Mudik dari Terminal Lebak Bulus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/337/3009382/90-4-publik-puas-dengan-penyelenggaraan-mudik-kompolnas-ini-prestasi-polri-uv78Jm4RFl.jpg
90,4% Publik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik, Kompolnas: Ini Prestasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008688/evaluasi-mudik-2024-publik-apresiasi-kemenhub-soal-kebijakan-pembatasan-truk-znTJyLNQeX.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Publik Apresiasi Kemenhub soal Kebijakan Pembatasan Truk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/337/3008389/evaluasi-mudik-2024-mayoritas-publik-puas-dengan-strategi-polri-VtCTVkRMMT.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Mayoritas Publik Puas dengan Strategi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/337/3001740/pemudik-puas-dengan-kinerja-polisi-amankan-mudik-lebaran-2024-UsSYvxaGgv.jpg
Pemudik Puas dengan Kinerja Polisi Amankan Mudik Lebaran 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/337/2997345/duh-8-725-kendaraan-langgar-ganjil-genap-saat-mudik-lebaran-Tr8080WOm4.jpg
Duh! 8.725 Kendaraan Langgar Ganjil Genap saat Mudik Lebaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement