INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Cuaca Ekstrem Masih Mengintai, BNPB Imbau Warga Grobogan Waspada Bencana Susulan

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |15:58 WIB
Cuaca Ekstrem Masih Mengintai, BNPB Imbau Warga Grobogan Waspada Bencana Susulan
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bencana susulan yang terjadi di wilayah Grobogan, Jawa Tengah dan sekitarnya.

Hal itu disampaikan Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menyikapi informasi peringatan dini cuaca ekstrem yang dikeluarkan Stasiun Meteorologi Kelas II Ahmad Yani Semarang, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), yang masih berpotensi terjadi di wilayah Jateng hingga Senin (18/3/2024).

"Jika terjadi hujan dengan intensitas lebat hingga lebih dari satu jam dengan jarak pandang kurang dari 100 meter, maka masyarakat yang tinggal di lereng tebing maupun bantaran tanggul atau sungai agar mengevakuasi diri sementara ke tempat yang lebih aman," ucap Abdul dalam keterangannya, Sabtu (16/3/2024).

Abdul mengatakan, masyarakat bersama pemerintah daerah setempat juga diharapkan dapat bersinergi dalam upaya mengurangi dampak risiko bencana.

