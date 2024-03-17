Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pilpres Rusia Diwarnai Serangan Drone, Sabotase TPS, Moskow Tuding Ukraina Bertanggung Jawab

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |10:03 WIB
seorang Cossack memasukkan suaranya ke dalam kotak suara pada pemilihan presiden Rusia di Krasny Kolov, Wilayah Rostov, Rusia 16 Maret 2024. (Foto: Reuters)
MOSKOW - Rusia pada Sabtu, (16/3/2024) menuduh Ukraina menggunakan "kegiatan teroris" untuk mencoba mengganggu jalannya pemilihan presiden di Negeri Beruang Merah. Eks Presiden Rusia Dmitry Medvedev mengecam pengunjuk rasa yang tersebar yang mencoba membakar tempat pemungutan suara dan memasukkan pewarna ke dalam kotak pemungutan suara sebagai "pengkhianat".

Perang di Ukraina telah membayangi pemungutan suara dalam pemilu, yang pasti akan memberi Presiden Vladimir Putin enam tahun lagi di Kremlin, namun diwarnai dengan aksi protes sporadis. 

Pada hari kedua dari tiga hari pemungutan suara, Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan Kyiv telah "mengintensifkan aktivitas terorisnya" sehubungan dengan pemilu tersebut "untuk menunjukkan aktivitasnya kepada negara-negara Barat dan untuk meminta lebih banyak bantuan keuangan dan senjata mematikan".

Dikatakan bahwa dalam salah satu insiden tersebut, sebuah pesawat tak berawak Ukraina menjatuhkan bom di tempat pemungutan suara di wilayah Zaporizhzhia, Ukraina yang dikuasai Rusia.

Kantor berita TASS yang dikelola pemerintah mengutip seorang pejabat pemilu lokal yang melaporkan tidak ada kerusakan atau cedera ketika alat peledak itu mendarat lima atau enam meter dari sebuah gedung yang menampung tempat pemungutan suara sebelum dibuka di sebuah desa sekira 20 km sebelah timur kota Enerhodar.

Reuters tidak dapat memverifikasi insiden tersebut secara independen.

Belum ada komentar langsung dari para pejabat di Ukraina, yang menganggap pemilu yang berlangsung di wilayah yang dikuasai Rusia itu ilegal dan tidak sah.

Sementara itu, Ketua KPU Ella Pamfilova mengatakan, dalam dua hari pertama pencoblosan, telah terjadi 20 insiden warga yang mencoba merusak lembar suara dengan menuangkan berbagai cairan ke dalam kotak suara, serta delapan kasus percobaan pembakaran dan satu tembakan. bom asap.

      
