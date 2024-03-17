Mobil Mewah Porsche Tabrak Grand Livina di Tol Porong-Surabaya

SURABAYA - Kecelakaan lalu lintas melibatkan sebuah mobil mewah Porsche terjadi di Jalan Tol Porong-Surabaya, tepatnya di kilometer 768/400, Minggu (17/3/2024).

Diduga pengemudi tidak bisa mengendalikan kendaraan saat kecepatan tinggi, sebuah Porsche warna Hijau menabrak bagian belakang sebuah minibus Grand Livina yang melaju di depannya.

Akibat kerasnya benturan, membuat body belakang minibus Grand Livina ringsek masuk kedalam, sementara pengemudi dan seorang penumpang didalamnya mengalami luka.

Dari Hasil Pengamatan Sementara yang dilakukan petugas PJR Tol Polda Jatim, kecelakaan itu terjadi/ bermula ketika mobil Porsche warna Hijau Nopol B 333 LKA melaju di jalan tol arah Porong menuju Surabaya.

Sesampai di lokasi kejadian KM 768/400, diduga karena pengemudi porsche tidak bisa mengendalikan kendaraan saat kecepatan tinggi, Porsche menabrak body belakang sebuah minibus Grand Livinw nopol L 1496 ACY yang dikemudikan Rudy Adrianto, warga Desa Wage Taman Sidoarjo.

Akibat kerasnya benturan, membuat body belakang minibus ringsek. Sementara pengemudi dan seorang penumpang minibus dilarikan ke Rumah Sakit karena mengalami luka dibagian kepala dan leher.

“Dari hasil pengamatan di lokasi kejadian, diduga pengemudi Porsche tidak bisa mengendalikan kendaraan saat kecepatan tinggi di Jalan Tol,” ujar Iptu Dodik, Panit PJR TOL Jatim 2 saat ditemui di RS Delta Surya Sidoarjo.