Protes! Warga Indramayu Tanam Pohon Pisang di Tengah Jalan yang Rusak Parah

INDRAMAYU - Sejumlah warga melakukan aksi penanaman pohon pisang di jalan raya Panyindangan Kulon, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Minggu (17/3/2024).

Hal itu dilakukan sebagai bentuk protes, lantaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat tak kunjung memperbaiki jalan yang kondisinya rusak parah dan sangat memperihatinkan di kawasan tersebut.

Berdasarkan pantauan di lokasi, jalan itu dipenuhi lubang, dari lubang kecil yang tersebar merata hingga lubang besar. Pasca diguyur hujan, warga yang melintas disuguhi pemandangan kubangan penuh lumpur di sepanjang ruas jalan.

Karena lubang besar terendam air, pengendara sepeda motor yang melintas pun harus ekstra hati-hati, sebab jika tidak bisa terperosok ke jalan berlubang yang cukup dalam.

"Ini bentuk aspirasi masyarakat karena bentuk kekecewaan dengan pemerintah yang ada di sini. Apa pemerintah enggak liat jalan desa Panyindangan Kulon seperti ini," ujar warga setempat, Wandi (40).

Menurut Wandi, jalan sepanjang kurang lebih 2 Km itu sudah 10 tahun tidak tersentuh perbaikan. Padahal kata dia, jalan tersebut lokasinya tidak jauh dari pusat kota Indramayu.

"Ini udah lama, 10 tahun lebih enggak disentuh-sentuh, enggak diberes-beresin, sama sekali enggak ada perbaikan. Waktu di hotmix udah lama, udah hampir 15 tahun, setelah di hotmix ke sininya enggak ada renovasi, enggak ada perbaikan lagi, terbengkalai seperti jalan-jalan jaman dahulu aja, padahal lokasinya dekat dengan Pendopo," kata dia.