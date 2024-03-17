Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Protes! Warga Indramayu Tanam Pohon Pisang di Tengah Jalan yang Rusak Parah

Andrian Supendi , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |16:08 WIB
Protes! Warga Indramayu Tanam Pohon Pisang di Tengah Jalan yang Rusak Parah
Warga tanam pohon pisang (foto: dok MPI/Andrian)
A
A
A

INDRAMAYU - Sejumlah warga melakukan aksi penanaman pohon pisang di jalan raya Panyindangan Kulon, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Minggu (17/3/2024).

Hal itu dilakukan sebagai bentuk protes, lantaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat tak kunjung memperbaiki jalan yang kondisinya rusak parah dan sangat memperihatinkan di kawasan tersebut.

Berdasarkan pantauan di lokasi, jalan itu dipenuhi lubang, dari lubang kecil yang tersebar merata hingga lubang besar. Pasca diguyur hujan, warga yang melintas disuguhi pemandangan kubangan penuh lumpur di sepanjang ruas jalan.

Karena lubang besar terendam air, pengendara sepeda motor yang melintas pun harus ekstra hati-hati, sebab jika tidak bisa terperosok ke jalan berlubang yang cukup dalam.

"Ini bentuk aspirasi masyarakat karena bentuk kekecewaan dengan pemerintah yang ada di sini. Apa pemerintah enggak liat jalan desa Panyindangan Kulon seperti ini," ujar warga setempat, Wandi (40).

Menurut Wandi, jalan sepanjang kurang lebih 2 Km itu sudah 10 tahun tidak tersentuh perbaikan. Padahal kata dia, jalan tersebut lokasinya tidak jauh dari pusat kota Indramayu.

"Ini udah lama, 10 tahun lebih enggak disentuh-sentuh, enggak diberes-beresin, sama sekali enggak ada perbaikan. Waktu di hotmix udah lama, udah hampir 15 tahun, setelah di hotmix ke sininya enggak ada renovasi, enggak ada perbaikan lagi, terbengkalai seperti jalan-jalan jaman dahulu aja, padahal lokasinya dekat dengan Pendopo," kata dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190852//bencana-oQAc_large.jpg
Banjir Sumatera Sebabkan 80 Jalan Nasional Rusak Parah, Mayoritas Mulai Berfungsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186609//jalan_terputus_akibat_banjir-bUcD_large.jpg
Sejumlah Jalan Terputus Akibat Banjir dan Longsor yang Melanda Aceh–Sumut, Ini Daftarnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/340/3153593//andri_sugianto_perindo-VW0L_large.jpg
Legislator Partai Perindo Andri Sugianto Soroti Jalan Rusak di Pedalaman Sintang, Dorong Pemkab Serius Tangani Infrastruktur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/338/3148923//jalan_rusak-Li2d_large.jpg
Rawan Kecelakaan, DPRD DKI Minta Jalan Rusak di Flyover Jembatan Dua-Tiga Penjaringan Diperbaiki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/340/3143300//jalan_rusak-knx1_large.jpg
Jalan Lintas Halmahera Rusak, Legislator Partai Perindo Sufarddin: Segera Perbaiki demi Keselamatan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/01/1/3135291//partai_perindo-VkJm_large.jpg
Aktif Bersama Masyarakat, Legislator Partai Perindo Mesak Mbura Perjuangkan Pemerataan Pembangunan di Kupang Timur
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement