HOME NEWS SUMSEL

Maksiat di Bulan Ramadhan, Suami Selingkuh di Bedeng Digerebek Istri

M Fitriadi , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |12:47 WIB
Maksiat di Bulan Ramadhan, Suami Selingkuh di Bedeng Digerebek Istri
Istri gerebek suami yang selingkuh di Bulan Ramdhan (Foto : Istimewa)
OKI - Kelakuan maksiat masih saja dilakukan sejumlah orang di Bulan Suci Ramadhan 1445 Hijriah.

Sepeti peristiwa di kabupaten Ogran Kemring Ilir (OKI) Sumatera Selatan, di mana seorang istri melabrak suaminya yang sedang ngamar bersama wanita lain yang diduga selingkuhannya di Bedeng Ijo. Warga pun beramai-ramai mendatangi bedeng tersebut.

Peristiwa yang terjadi di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten OKI, tersebit bikin heboh warga. Ulah seorang suami yang ngamar bareng wanita lain di sebuah bedeng tak jauh dari desa tempat tinggal para warga.

Mirisnya, kejadian itu diketahui oleh istri sah yang langsung melabrak dan menggebrek ulah suaminya.

Sontak saja, suami dan wanita tersebut mendapat tamparan keras dari istri suami tersebut.

Aksi isteri melabrak suami itu pun sempat terekam kamera warga hingga akhirnya viral di media sosial.

Tak ayal masyarakat pun langsung beramai-ramai mendatangi bedeng yang diduga dijadikan tempat maksiat di tengah Bulan Ramadhan ini.

Alhasil salah satu penghuni bedeng berinisial M diamankan di kantor polisi terdekat guna menghindari amukan massa karena warga geram di dalam video beredar melihat perbuatan maksiat itu.

