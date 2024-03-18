Labuan Bajo NTT 2 Kali Diguncang Gempa Malam Ini, Terkini Berkekuatan M3,6

MANGGARAI BARAT - Gempa bumi 2 kali mengguncang Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Senin (18/3/2024) malam.

Gempa terkini berkekuatan Magnitudo (M) 3,6 mengguncang kota pariwisata super prioritas di ujung barat Pulau Flores itu pada pukul 21:21:12 WIB (22:21:12 WITA).

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menginformasikan, pusat gempa terpantau di 37 kilometer Barat Laut Labuan Bajo, pada kedalaman 12 kilometer.

Koordinat gempa ini berada pada 8,15 derajat Lintang Selatan (LS) dan 119,88 derajat Bujur Timur (BT). Informasi ini disampaikan melalui akun X (Twitter) resmi BMKG, Senin (18/3/2024).

"#Gempa Mag:3.6, 18-Mar-2024 21:21:12WIB, Lok:8.15LS, 119.88BT (38 km BaratLaut LABUANBAJO-NTT), Kedlmn:12 Km #BMKG," demikian dikutip dari akun X @infoBMKG.