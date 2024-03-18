Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Labuan Bajo NTT 2 Kali Diguncang Gempa Malam Ini, Terkini Berkekuatan M3,6

Ponsius Econg , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |22:40 WIB
Labuan Bajo NTT 2 Kali Diguncang Gempa Malam Ini, Terkini Berkekuatan M3,6
A
A
A

MANGGARAI BARAT - Gempa bumi 2 kali mengguncang Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Senin (18/3/2024) malam.

Gempa terkini berkekuatan Magnitudo (M) 3,6 mengguncang kota pariwisata super prioritas di ujung barat Pulau Flores itu pada pukul 21:21:12 WIB (22:21:12 WITA).

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menginformasikan, pusat gempa terpantau di 37 kilometer Barat Laut Labuan Bajo, pada kedalaman 12 kilometer.

Koordinat gempa ini berada pada 8,15 derajat Lintang Selatan (LS) dan 119,88 derajat Bujur Timur (BT). Informasi ini disampaikan melalui akun X (Twitter) resmi BMKG, Senin (18/3/2024).

"#Gempa Mag:3.6, 18-Mar-2024 21:21:12WIB, Lok:8.15LS, 119.88BT (38 km BaratLaut LABUANBAJO-NTT), Kedlmn:12 Km #BMKG," demikian dikutip dari akun X @infoBMKG.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
NTT gempa Gempa Bumi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192337//gempa-8snI_large.jpg
Gempa Dangkal M3,9 Guncang Gayo Lues Aceh, Pusatnya di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192320//gempa-69mT_large.jpg
Gempa M4,3 Guncang Jembrana Bali Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/18/3192247//gempa-XDVJ_large.jpg
Gempa Dahsyat M6,2 Guncang Peru, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/340/3192236//gempa-pi4J_large.jpg
Breaking News! Gempa Dangkal Berkekuatan M4,7 Guncang Sumatera Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/340/3192163//gempa_papua-BJD3_large.jpg
Gempa M3,4 Guncang Pegunungan Bintang, Pusatnya di Darat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/340/3192089//gempa-efoC_large.jpg
Gempa M5,8 Guncang Bengkulu, Tidak Berpotensi Tsunami
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement