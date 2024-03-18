Advertisement
HOME NEWS JATENG

Fenomena Penurunan Tanah Penyebab Banjir Semarang

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |08:43 WIB
Fenomena Penurunan Tanah Penyebab Banjir Semarang
Banjir Semarang disebab fenomenan penurunan tanah (Foto : BNPB)
JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengungkapkan faktor utama banjir di Kota Semarang, Jawa Tengah. Dia mengatakan fenomena penurunan tanah menjadi salah satu penyebabnya.

“Menurut hasil analisa Badan Geologi, hal itu disebabkan karena wilayah tersebut berada di bawah permukaan laut. Artinya daratannya lebih rendah dari permukaan laut karena dipengaruhi fenomena penurunan tanah atau land subsidence,” kata Suharyanto dalam keterangannya, Senin (18/3/2024).

Sehingga menurut Suharyanto, ketika daerah itu tergenang air, maka satu-satunya solusi adalah menyedot genangan menggunakan bantuan pompa. “Ini kan lebih rendah dari laut. Tentu saja kalau dibiarkan kan tidak bisa airnya keluar sendiri. Harus disedot menggunakan pompa.”

Suharyanto pun telah melakukan peninjauan operasional pompa penyedot air yang disiagakan untuk menguras genangan banjir di wilayah Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, kemarin.

Kelurahan Trimulyo menjadi wilayah yang hingga hari ini masih tergenang banjir akibat dampak cuaca ekstrem sejak Rabu (13/3), sementara wilayah lain sudah surut dan tidak ada lagi genangan air.

Menurut masyarakat setempat yang juga dikonfirmasi oleh BPBD Kota Semarang, wilayah Kelurahan Trimulyo memang sudah menjadi langganan banjir setiap tahunnya. Jika sudah banjir, maka genangan air akan lama surut.

