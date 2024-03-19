Berapa Jumlah Orang Islam di Israel?

Berapa jumlah orang Islam di Israel? (Foto: Ilustrasi/Reuters)

ISRAEL - Di Israel, Islam adalah agama terbesar kedua. Diketahui warga etnis Arab di Israel mayoritas adalah Muslim.

Mengutip sumber lain, tingginya populasi umat Muslim dari etnis Arab, menjadikannya sebagai agama terbesar kelompok minoritas dan memiliki peran yang cukup besar bagi warga Israel.

Sayangnya akibat perang antara Palestina dan Israel, membuat banyak orang berspekulasi bahwa perang tersebut bentuk perselisihan antara umat Yahudi dan Muslim.

Hal ini dikarenakan media sering menyoroti serangan yang digencarkan ke pasukan Palestina, yang telah merenggut ribuan nyawa warga sipil. Kejadian tersebut juga memperlihatkan tidak amannya kehidupan umat Muslim di Israel.

Lantas, berapa persentase jumlah orang Islam di Israel? Diketahui pada 2022, jumlah populasi orang Islam di Israel mencapai 1,707 juta jiwa, mencakup 18,1% dari populasi negara tersebut.