HOME NEWS INTERNATIONAL

5 Rumah Sakit di Gaza yang Sudah Dikuasai Israel

Maria Regina Sekar Arum , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |16:27 WIB
5 Rumah Sakit di Gaza yang Sudah Dikuasai Israel
5 Rumah Sakit di Gaza yang sudah dikuasai Israel (Foto: AFP)
GAZA - Perang Israel-Hamas yang menghancurkan di Gaza telah membuat sistem medis di wilayah tersebut berantakan, dan rumah sakit (RS) kesulitan untuk tetap buka.

Melansir New Arab, Kementerian Kesehatan Otoritas Palestina mengatakan 16 dari 35 rumah sakit di wilayah tersebut telah ditutup karena Israel pemboman atau kekurangan bahan bakar.

Menurut laporan Kementerian Kesehatan, 51 dari 72 pusat kesehatan primer juga terpaksa ditutup. Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan bahwa 55 persen mitra kesehatan menghentikan operasinya karena kerusakan infrastruktur.

Kampanye militer mematikan Israel terhadap Jalur Gaza sejauh ini telah menewaskan lebih dari 9.200 orang, kebanyakan anak-anak dan wanita.

Israel telah menduduki wilayah Palestina, termasuk Gaza, sejak tahun 1967 dan telah melakukan beberapa serangan di wilayah tersebut.

Perang saat ini dimulai pada tanggal 7 Oktober 2023, ketika Hamas dan militan Palestina lainnya melancarkan serangan mendadak ke wilayah Israel. membunuh lebih dari 1.400 orang.

Mengutip Politico, kepala Organisasi Kesehatan Dunia, Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan salah satu dari sedikit fasilitas medis yang tersisa di Gaza tidak lagi berfungsi, dan hanya tersisa lima dokter.

Delegasi WHO ke Rumah Sakit Al-Aqsa hari itu menemukan bahwa sebagian besar staf medis telah melarikan diri karena kondisi berbahaya dan perintah evakuasi, kata Tedros.

