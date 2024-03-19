Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah LB Moerdani Hanya Bawa 4 Prajurit Usir Pemberontak PRRI di Pekanbaru

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |04:00 WIB
Kisah LB Moerdani Hanya Bawa 4 Prajurit Usir Pemberontak PRRI di Pekanbaru
LB Moerdani (Foto: dok istimewa/Okezone)
JAKARTA - Jenderal Kopassus LB Moerdani memiliki sejumlah prestasi selama menjadi prajurit TNI. Salah satunya kisah LB Moerdani hanya punya 4 prajurit namun mampu usir pemberontak PRRI/Permesta (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia dan Perjuangan Rakyat Semesta).

Melansir berbagai sumber, upaya pemberontakan tersebut terjadi di Pekanbaru, Riau pada 1958 silam. Aksi tersebut dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. Hal ini terjadi sebagai bentuk respons ketidakpuasan daerah atas kebijakan pemerintah pusat.

Tidak ingin masalah bertambah panjang, LB Moerdani atau Benny Moerdani yang saat itu berpangkat Letnan Satu (Lettu) pun diberi tugas untuk mengamankan Kota Pekanbaru.

Dikabarkan saat itu Kota Pekanbaru menjadi sarang pasukan PRRI/Permesta dengan persenjataan lengkap yang berasal dari bantuan luar negeri. Menariknya, untuk mencapai wilayah target, Benny Moerdani harus terjun dari pesawat.

Padahal sebelumnya ia tidak pernah merasakan terjun. Pasalnya, saat rekan-rekannya mendapat pelatihan di Margahayu, Jawa Barat, dirinya tengah sakit dan harus dirawat di Rumah Sakit.

Berbekal briefing singkat di pinggir landasan oleh Letnan II Soeweno, akhirnya Benny memberanikan diri untuk terjun dari pesawat C-47 Skytrain. Ia pun berhasil mendarat di semak-semak dengan selamat bersama rekannya.

Halaman: 1 2
1 2
      
