HOME NEWS NASIONAL

3 Pahlawan Nasional Muslim Indonesia yang Jarang Dibahas Buku Sejarah

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |04:01 WIB
3 Pahlawan Nasional Muslim Indonesia yang Jarang Dibahas Buku Sejarah
KH Wahab Chasbullah (foto: dok ist)
A
A
A

ADA tiga pahlawan nasional Muslim Indonesia yang jarang dibahas buku sejarah. Mereka memiliki kontribusi yang sangat berarti dalam perjuangan meraih kemerdekaan Indonesia.

Gelar pahlawan nasional yang diberikan kepada mereka adalah bentuk penghargaan serta pengakuan atas jasa dalam memperjuangkan kemerdekaan serta memajukan bangsa Indonesia.

Berikut ini para pahlawan nasional Muslim Indonesia itu, sebagaimana telah Okezone himpun:

1. KH Agus Salim

KH Agus Salim memulai perjuangan kemerdekaan Indonesia sebagai anggota Serikat Islam (SI). Pada tahun 1919, beliau turut mendirikan Persatuan Pergerakan Kaum Buruh yang berfokus pada perjuangan hak-hak buruh di Indonesia.

Selain itu, KH Agus Salim menjadi anggota BPUPKI dan Panitia Sembilan untuk penyusunan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pengabdian KH Agus Salim kepada bangsa dan negara diakui melalui penghargaan pahlawan nasional pada 27 Desember 1961.

