HOME NEWS NASIONAL

Kisah Operasi Rahasia LB Moerdani Borong 32 Pesawat Tempur Milik Israel

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |05:00 WIB
Kisah Operasi Rahasia LB Moerdani Borong 32 Pesawat Tempur Milik Israel
LB Moerdani (Foto: dok istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Jenderal LB Moerdani tercatat sukses menjalankan sejumlah misi rahasia seperti menyelundupkan senjata secara diam-diam ke Taliban, Afghanistan.

Selain itu, operasi super rahasia lainnya yang dilakukan Benny Moerdani membeli pesawat bekas A-4E Skyhawk dari Israel.

Dikutip dari buku Benny Moerdani yang Belum Terungkap, pada 1979, Benny melakukan operasi rahasia membeli 32 pesawat tempur bekas A-4E Skyhawk milik Israel. Nama sandinya Operasi Alpha, diambil dari huruf depan pesawat.

Operasi ini juga merupakan penugasan langsung dari Soeharto lantaran Indonesia tak punya hubungan diplomatik dengan Israel, sehingga operasi ini dijalankan dengan sangat rahasia.

Tak main-main, saat misi ini dijalankan, Benny Moerdani mengancam apabila misi super rahasia ini gagal, seluruh kewarganegaraan anggota yang ikut misi tersebut tidak akan diakui.

Bekas Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Purna wirawan Ashadi Tjahjadi dalam bukunya, Loyalitas Tanpa Pamrih, menceritakan Benny mengancam tidak akan mengakui kewarganegaraan anggota pasukan yang ditugasi membawa pesawat itu jika misi gagal.

"Yang ragu-ragu silakan kembali sekarang," kata Ashadi dalam bukunya, mengutip ucapan Benny waktu itu.

Pembelian itu merepotkan intelijen Indonesia karena mesti mengirim tim, dari teknisi hingga pilot, tanpa terendus banyak pihak. Semua identitas prajurit yang dikirim ke Israel dibuang di laut Singapura.

Selain itu, untuk menjaga kerahasiaan, mereka menyebut Israel dengan Arizona, negara bagian Amerika Serikat. Alamat korespondensi juga diarahkan ke Kantor Atase Pertahanan KBRI Washington.

