Polda Jateng Terapkan One Way Arus Mudik Idul Fitri di Jalan Tol, Ini Jadwal Lengkapnya!

SEMARANG – Selama mudik dan arus balik Lebaran 2024, sistem one way di jalan tol diterapkan di wilayah Jawa Tengah. Penerapan itu akan digelar selama 5 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri.

“Pada saat arus mudik (one way di jalan tol di Jateng) diterapkan mulai Jumat 5 April 2024 hingga Selasa 9 April 2024,” tulis Kepala Bidang Humas Polda Jateng Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto pada keterangannya, Selasa (19/3/2024).

Rinciannya, Jumat 5 April 2024 pukul 14.00 WIB hingga Minggu 7 April 2024 pukul 24.00 WIB diterapkan di KM 72 ruas Jalan Tol Cikopo – Palimanan (Cipali) sampai dengan KM 414 ruas Jalan Tol Semarang – Batang.

Senin 8 April 2024 pukul 08.00 WIB – pukul 24.00 WIB diterapkan di KM 72 ruas Jalan Tol Cikopo – Palimanan sampai dengan KM 414 ruas Jalan Tol Semarang – Batang.

Kemudian Selasa 9 April 2024 pukul 08.00 – pukul 24.00 WIB juga kembali diterapkan one way mulai di KM 72 ruas Jalan Tol Cikopo – Palomanan sampai dengan KM 414 ruas Jalan Tol Semarang – Batang.

Sementara untuk arus balik, one way juga digelar selama 5 hari. Rinciannya; Jumat 12 April 2024 pukul 14.00 WIB – pukul 24.00 WIB KM 414 ruas Jalan Tol Semarang – Batang sampai dengan KM 72 ruas Jalan Tol Cikopo – Palimanan.